Nach Terror-Urteilen: Angeklagte in Berufung

Höchststrafen. Die im Terror-Prozess verurteilten Angeklagten wollen vor den OGH ziehen.

Wien. Nach 13-stündiger Geschworenenberatung wurden in der Nacht auf Donnerstag vier der sechs Angeklagten des Wiener Terror-Prozesses im Hauptanklagepunkt schuldig erkannt. Die Strafen bewegen sich an der Obergrenze.

Zwei Männer bekamen wegen Beteilung an den Terrormorden lebenslange Haft. Zwei weitere Angeklagte erhielten wegen dieses Vorwurfs zeitlich begrenzte Haftstrafen: 20Jahre und 19Jahre Freiheitsentzug. Das heißt: Die Geschworenen zweifelten nicht daran, dass diese vier Islamisten den Attentäter vom 2. November 2020 (er wurde erschossen) unterstützt hatten. Unter der Voraussetzung, dass das Urteil hält, muss also von einer Terrorgruppe – und nicht von einem Einzeltäter – ausgegangen werden. Was kommt als Nächstes? Naheliegenderweise haben die Verurteilten unverzüglich Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung gegen die Urteile angemeldet. Das heißt, dass sich nun der Oberste Gerichtshof mit der Sache befassen wird. Er könnte die Rechtsmittel verwerfen oder eine Neuaustragung anordnen. Erfahrungsgemäß lässt sich die Beweiswürdigung von Geschworenen nur schwer kippen. Ob sich an den Strafen etwas ändert, bleibt abzuwarten.

Auch mildere Strafen

Zwei der sechs Männer, denen Mitwirkung an dem Terroranschlag mit vier Toten zur Last gelegt worden war, kamen mit jeweils zwei Jahren teilbedingter Haft davon. Diese beiden wurden „nur“ wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. (m. s.)

