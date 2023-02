Ein Ekelthema mit Zukunftspotenzial

Ernährung. Seit die EU weitere Insektenprodukte als Nahrungsmittel zugelassen hat, wird diskutiert: Was macht Würmer und Grillen interessant, ist das gesundheitlich unbedenklich – und was kommt da noch alles? Die wichtigsten Antworten.

Wien. Für die einen sind sie die ultimative Alternative zu Fleisch, andere vergleichen ihren Vormarsch mit dem von Sushi wieder andere warnen vor Allergien – und vielen schaudert ganz einfach.

Seit die EU jüngst weitere Insektenprodukte als Nahrungsmittel zugelassen hat, wird darüber heftig diskutiert. Denn obwohl zwei Milliarden Menschen auf der Welt schon jetzt regelmäßig Heuschrecken, Käfer und andere Krabbeltiere verzehren und es auch in Österreich schon Burger aus Buffalowürmern oder Brownies mit Mehlwurmpulver gibt, liegen die Reaktionen hierzulande meist zwischen Ekel und vorsichtiger Neugier. Dabei werden auch gern Mythen konstruiert. Die wichtigsten Fragen.

1Welche Insekten sind in der EU als Nahrungsmittel zugelassen?

Es werden immer mehr: Der Mehlwurm – gefroren, getrocknet oder als Pulver – machte vor knapp zwei Jahren den Anfang, es folgten Wanderheuschrecke und Hausgrille in unterschiedlichen Formen und vor wenigen Tagen nun der Buffalowurm sowie ein spezielles entfettetes Hausgrillenpulver, das auch Produkten wie Brot, Nudeln, Keksen oder Fleischersatz beigemischt werden darf. Ähnliches gilt schon länger etwa für Mehlwurmpulver. Überhaupt waren und sind unterschiedliche Insektenprodukte wegen einer Übergangsregelung auch schon vor der definitiven Zulassung auf dem Markt, anfangs allerdings ausschließlich ganze Tiere.

2Was ist an Insekten als Nahrungsmittel interessant?

Beginnen wir mit den harten Fakten. Insekten haben durchaus Potenzial als Fleischersatz. Ihre Ökobilanz ist im Vergleich zu anderen Tieren gut: Sie brauchen wenig Platz, wenig Energie, vergleichsweise wenig Futter – und liefern hochwertige Proteine, die für den Menschen gut geeignet sind. Insekten können etwa mit Überschüssen aus der Lebensmittelproduktion gefüttert werden (was teilweise auch passiert), außerdem können sie auch in großen Mengen artgerechter gehalten werden als etwa Schweine, Rinder und Geflügel, wie Essensforscherin Hanni Rützler in ihrem Food-Trend-Report schreibt. Außerdem: Vom Insekt kann man fast alles essen – vom Rind nicht einmal die Hälfte.

3Und wie sieht es bei Wurm oder Grille mit dem Geschmack aus?

Das kommt stark auf die Verarbeitung und Würzung an, sagt der Lebensmittelsensoriker Klaus Dürrschmid von der Boku. Einen besonders starken Eigengeschmack haben demnach die wenigsten Insekten, die hierzulande verkauft werden: „Manche schmecken sehr neutral, andere haben ein nussiges Aroma. Im vermahlenen Zustand wird man wahrscheinlich kaum etwas merken.“ Besonders dann, wenn Insektenpulver anderen Produkten in kleineren Mengen beigemischt wird. Dass es den Konsumenten dabei untergejubelt werden könnte, muss man nicht befürchten: Nicht nur, dass Insekten laut EU-Verordnung wie alle anderen Zutaten ausgewiesen sein müssen – auf Lateinisch und in der Landessprache, etwa: Acheta domesticus (Hausgrille). Dürrschmid geht auch davon aus, dass die relativ teuren insektenbasierten Zutaten in den Produkten sogar offensiv beworben werden.

4Ist der Verzehr von Insekten gesundheitlich unbedenklich?

Grundsätzlich ja – dafür gibt es das EU-Zulassungsverfahren. Allerdings warnt der Verein für Konsumenteninformation: Wer auf Milben, Krusten- oder Schalentiere allergisch ist, könnte auch auf Insekten entsprechend reagieren. Ein Hinweis darauf muss derzeit in unmittelbarer Nähe der Zutatenliste vermerkt sein. Für den VKI geht das nicht weit genug: Gefordert wird mehr Forschung dazu sowie ein Allergenhinweis in der Zutatenliste durch Hervorhebung der Schrift wie bisher bei allergenen Stoffen. Zudem sollten die Insekten auf der Produktvorderseite vermerkt sein. Damit Insekten keine Keime oder Parasiten übertragen, werden sie laut Dürrschmid pasteurisiert oder sterilisiert.

5Wird Nahrung aus Insekten hier je mehr sein als ein Gag?

Derzeit sind Insektenprodukte nur eine Nische. Christoph Thomann, der mit Zirp in Wien Insektenriegel, Snacks und Burger herstellt, ist fest davon überzeugt, dass sich das durchsetzen wird wie Sushi. „Rohen Fisch zu essen konnte sich vor 30 Jahren auch keiner vorstellen.“ Sensoriker Dürrschmid bremst ein wenig – auch er glaubt aber, dass es mehr Angebot geben wird. Freilich nicht die ganzen Würmer, Maden oder Grillen, sondern als verarbeitete Produkte oder Extrakte, die Lebensmitteln zugesetzt werden. Je jünger, desto höher die Akzeptanz: In einer deutschen Forsa-Umfrage sah 2019 jeder zweite unter 30-Jährige den Konsum von Insekten als Maßnahme, um die Weltbevölkerung ernähren zu können – wobei nicht klar ist, ob das auch bedeutet, sie selbst zu essen.

6Heuschrecke, Mehlwurm, Grille: Was kommt noch alles?

Acht weitere Anträge liegen derzeit bei der EU zur Zulassung, etwa die Honigbienendrohnenbrut und die Larve der Soldatenfliege. Es könnte noch einiges kommen: Laut Dürrschmid gibt es rund 2000 essbare Insektenarten. Potenzial sehen sowohl er als auch Food-Trend-Forscherin Rützler übrigens auch in einem anderen Bereich als dem direkten menschlichen Verzehr: für (Haus-)Tierfutter. Das Start-up Insektianer plant mit seiner Insektenfarm in Wels künftig genau das.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2023)