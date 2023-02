Weniger Fleischkonsum ist auch eine Frage der Politik

Der großen Mehrheit ist das Schicksal von Tieren nicht egal. Doch verantwortungsvoller Konsum braucht Rahmenbedingungen.

Mit trauriger Regelmäßigkeit tauchen in den Medien Bilder von Missständen in der Tierhaltung in Österreich auf, die unerträgliche Zustände zeigen: verletzte und tote Schweine auf Vollspaltenböden, Rinder kniehoch in der Gülle, Hühnerküken, die mit voller Absicht totgetreten werden, weil sie krank und damit wertlos sind. Der Aufschrei und das Entsetzen sind jedes Mal groß und führen in weiterer Folge zu Diskussionen über Standards in der Tierhaltung. Denn auch abseits derartiger Skandale ist klar: In Österreichs landwirtschaftlicher Produktion herrscht nicht die Idylle, die uns die Werbung viele Jahre lang suggeriert hat.

Allerdings ist der Befund von Landwirtschaft und Politik stets derselbe: Tierwohlprodukte mit höheren Standards würden sehr wohl angeboten, blieben aber ein Nischenprodukt. Zwar würden die Konsumenten Tierqual bei der Herstellung ihrer Lebensmittel vehement ablehnen, doch letztendlich würden sie beim Kauf auf den Preis schauen – und damit erst recht eine billige Produktion mit schlechten Haltungsbedingungen fördern. Ist wirklich nur der Konsument schuld?

Wir essen zu viel Fleisch

Es stimmt natürlich: In allen Umfragen bekunden die Österreicherinnen und Österreicher, dass ihnen der Tierschutz am Herzen liegt. An der Supermarktkassa sind die Tiere dann aber offensichtlich nicht mehr so wichtig, sondern vielmehr der Blick ins Geldbörsel ausschlaggebend für die Kaufentscheidung. Und ja, es ist unbestritten: Wir könnten alle daran etwas ändern. Wir essen viel zu viel Fleisch, da sind sich Ernährungswissenschaftler und Mediziner ebenso einig wie Umweltschützer. 59 kg pro Kopf verputzen wir jährlich in Österreich, empfohlen wird gerade einmal ein Drittel.

Es wäre daher wirklich einfach: Nehmen wir uns selbst an der Nase und essen alle weniger Fleisch, dafür aus besserer Tierhaltung. Dass dieses Wunschszenario nicht so einfach zu realisieren ist, liegt nur teilweise am inneren „Schweinehund“. In erster Linie ist nämlich die Politik klar in die Pflicht zu nehmen. Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit den Menschen ein verantwortungsvoller Konsum überhaupt erst ermöglicht wird und sich die Haltungsbedingungen für Tiere verbessern.

Eine Studie der Wiener Universität für Bodenkultur aus dem Vorjahr unterstreicht den Einfluss der Politik. Es heißt darin unter anderem: „Dass die Produktion und der Konsum (von Fleisch) in westlichen Ländern wie Österreich derart hoch sind, ist die Folge von politischen und ökonomischen Entscheidungen, die alle Stufen der Lieferkette von Futtermitteln, Fleisch und Tierprodukten beeinflussen.“ Und weiter: „Letztendlich müsste allen klar sein, dass der Absatz durch beides, also Nachfrage und Angebot, bestimmt wird; oder besser gesagt: durch Entscheidungen, die alle Ebenen der Lieferkette betreffen.“

Gute, kurzfristige Ansätze

Leider hat die Regierung aber bislang viel zu wenige Akzente gesetzt, um dem hohen Konsum von (billigem) Fleisch entgegenzusteuern. Im Gegenteil: Der Beitrag, den eine Fleischreduktion und damit einhergehend reduzierte Tierbestände für Mensch, Umwelt und Tier leisten kann, wurde zu lange sträflich vernachlässigt. Dabei gäbe es, abseits von einer kompletten Umstellung des Förderwesens in der Landwirtschaft, gute, auch kurzfristige Lösungsansätze.

Die öffentliche Beschaffung müsste mit gutem Beispiel vorangehen und bei der Gemeinschaftsverpflegung die Fleischmenge signifikant zurückfahren und mit pflanzlichen Lebensmitteln ersetzen. Denn die öffentliche Hand hat schließlich nicht nur eine Vorbildfunktion, sondern auch eine große Hebelwirkung und dazu auch mit Blick auf die Gesundheit ein enormes Präventionspotenzial.

Des Weiteren müssten die unseligen Preisaktionen bei Fleisch im österreichischen Einzelhandel verboten werden. Diese Rabattierungen sind ein Schlag ins Gesicht für unsere Landwirte, die für ihre Produkte keine fairen Preise bekommen und immer häufiger um ihre Existenz kämpfen. Es ist nicht nur für sie bitter, wenn hochwertige Nahrungsmittel, für die ein Tier sterben musste, in den Supermärkten verramscht werden und im schlimmsten Fall im Mistkübel enden. Dass niedrige Preise in weiterer Folge auch die schlechten Haltungsbedingungen der Tiere einzementieren, ist die logische Folge.

Transparente Kennzeichnung

Und schließlich führt kein Weg an einer transparenten Kennzeichnung unserer Lebensmittel vorbei. Ein Beispiel ist hier Deutschland, wo Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vor kurzem eine verpflichtende Kennzeichnung nach Tierhaltung beschlossen hat. Auch wenn diese viel Kritik vor allem im Detail hervorgerufen hat, muss man neidlos anerkennen, dass unsere Nachbarn uns hier das Tempo vorgeben. In Österreich haben wir mit Ächzen und Stöhnen gerade die Verpflichtung zur Herkunftskennzeichnung zusammengebracht, die jedoch viel zu wenig ist; genaue Angaben nicht nur über die Herkunft, sondern auch über die Haltung – ja, auch die schlechte – sind alternativlos, damit sich Konsumenten bewusst für tierfreundlichere Produkte entscheiden können.

Für uns alle gilt: Manchmal ist der Geist willig, aber das Fleisch schwach. Dennoch ist einer großen Mehrzahl das Schicksal von Tieren alles andere als egal. Dem sollte die Politik Rechnung tragen.

