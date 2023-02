Miss Sunshine strahlt bei der Sonnen-WM

Eine kalifornische Surflehrerin als künftiger Skistar?

Die Sonnenschein-WM im hartnäckig wolkenlosen französischen Hochgebirge geht in die zweite Woche; dazu ist auch die Dame mit dem für diese Titelkämpfe so passenden Namen eingetroffen: Ava Sunshine aus Carlsbad, Südkalifornien, wurde beim Medientermin in Méribel vorstellig.

Eine Routineveranstaltung, die Team USA aber beherrscht wie niemand sonst. Charmant und zugleich voller Selbstvertrauen, mit augenzwinkernder Außenseiterattitüde und doch wohlwissend, dass Weltmeisterschaften den Amerikanerin aus irgendeinem Grund einfach im Blut liegen.