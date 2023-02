Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Kiew meldet Abschuss mehrerer Ballons: Die ukrainische Luftwaffe will mehrere, von Russland aus gestartete Ballons über Kiew gesichtet und die meisten davon abgeschossen. Die Begründung: Sie könnten der Spionage gedient haben, nun sollen sie „sorgfältig untersuchen“ werden. Indes reist Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute in die Türkei. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Strengere Regeln für Schulabmeldungen: Im Schulpflichtgesetz soll unter anderem festgeschrieben werden, dass Eltern die Zusammenfassung eines pädagogischen Konzepts für den Unterricht vorlegen müssen. Schon im Vorjahr waren aufgrund des starken Anstiegs der Schulabmeldungen die Regelungen verschärft worden. Der Vorschlag geht nun in Begutachtung. Mehr dazu.

Raquel Welch ist verstorben: Die US-Schauspielerin, die vor allem in den 60er und 70er Jahren Kino-Erfolge feierte, starb im Alter von 82 Jahren nach einer „kurzen Krankheit". Mehr dazu.

Fast alle Lawinenopfer waren Männer: In der vergangenen Wintersaison waren in Österreich 17 von 18 Lawinenopfer Männer. Das liegt dem Österreichischen Alpenverein zufolge vorrangig am männlichen Risikoverhalten, das stark von gesellschaftlichen Rollenbildern beeinflusst sei. Frauen unterlägen beispielsweise weniger leicht der „Illusion der Kontrolle“. Mehr dazu.

FBI durchsucht Universität von Delaware: Anlass ist die Untersuchung des Umgangs von US-Präsident Joe Biden mit geheimen Dokumenten. Die Durchsuchungen erfolgten laut „CNN“ mit Zustimmung und Kooperation von seinem Rechtsteam. Das Weiße Haus gibt bisher keine Stellungnahme ab. Mehr dazu.

Sollte es unattraktiver werden, in Teilzeit zu arbeiten? In Österreich sind so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie. Die Zahl der Arbeitsstunden stagniert. Nun ist – aufgrund einer Aussage von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) – eine Debatte über das hohe Ausmaß an Teilzeit entbrannt. Ein Überblick. [premium]

Ludwig macht Lugner Konkurrenz: Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause findet heute der Opernball in der Wiener Staatsoper statt - mit 5150 Besuchern, darunter auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und dort aufzufallen, gibt es viele Möglichkeiten – etwa mithilfe besonderer Gäste, schreibt Teresa Schaur-Wünsch in der Morgenglosse.

Vermählung im englischen Königs­haus: Heute vor 100 Jahren gaben von Prinz Albert, Herzog von York, und Lady Elizabeth Bowes-Lyon bekannt, heiraten zu wollen. Sie sollten als König George VI. und Königin Elizabeth bekannt werden. Eine Zeitreise. [premium]