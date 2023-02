Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

CDU erobert in Berlin erstmals seit über 20 Jahren Platz eins: Die Christdemokraten sind bei der Wahl in Berlin mit großem Abstand stärkste Kraft geworden. Die SPD von Regierungschefin Franziska Giffey stürzte ab, konnte aber nach Auszählung aller Stimmen ganz knapp Platz zwei gegen die Grünen verteidigen. Die AfD legte zu und ist wieder im Abgeordnetenhaus vertreten, die FDP schied aus. Christoph Zotter hat all das beobachtet und in der Morgenglosse verpackt.

US-Militär schießt weiteres Flugobjekt ab: Auf Befehl von Präsident Joe Biden wurde ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 das Objekt über dem Huronsee an der US-kanadischen Grenze abgeschossen. Es sei nicht als „militärische Bedrohung" eingestuft worden, sondern als Sicherheitsrisiko für die zivile Luftfahrt. Worum es sich handelt, wird geprüft. Mehr dazu.

„Letzte Generation“ plant neue Störaktionen: Aktivistinnen und Aktivisten werden ab heute, Montag, bei einer weiteren „Welle“ versuchen, den täglichen Morgenverkehr in Wien zu stören. Die Aktionen, bei denen vor allem Fahrbahnen durch Festkleben der Protestierenden blockiert werden, sind über zwei Wochen hinweg geplant. Mehr dazu.

Kansas City Chiefs gewinnen Superbowl: Die Kansas City Chiefs holen sich gegen die Philadelphia Eagles den wichtigsten Titel im American Football. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewinnt eine dramatische Partie mit 38:35. Zur Pause lagen die Chiefs beim 14:24 noch zehn Zähler in Rückstand. Mehr dazu.

Überlebende aus Erdbebentrümmern geborgen: Sieben Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Zehntausenden Toten werden in einem Wettlauf gegen die Zeit noch Überlebende aus eingestürzten Gebäuden gerettet. Nach 163 Stunden unter Trümmern befreiten die Rettungsteams einen Siebenjährigen. Doch das Misstrauen in den Staat wächst. Mehr dazu. [premium]

Markus Braun sagt im Wirecard-Prozess aus: Im Prozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem 2020 zusammengebrochenen Konzern wird heute erstmals der frühere Vorstandschef Markus Braun sprechen. Der österreichische Manager hat eine zwei- bis dreistündige Erklärung vor der vierten Strafkammer des Münchner Landgerichts angekündigt, anschließend wollen ihn die Richter vernehmen.

Ein neuer Influenza-Bazillus in Amerika: Heute vor 100 Jahren wurde in den USA ein neuer Bazillus entdeckt. Die „Neue Freie Presse“ stellt die Frage auf, ob er etwas mit der Gehirngrippe zu tun haben könnte. Eine Zeitreise. [premium]