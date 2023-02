Die Staatsoper legt ihre Robe an

Der 65. Wiener Opernball schlägt heuer eine solidarische Brücke von "Sex and the City" bis Wiener Blut.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause und zwei Tagen Bohren und Hämmern heißt am 16. Februar beim 65. Opernball in der Wiener Staatsoper wieder "Alles Walzer". Am Vormittag wurde im Haus am Ring noch eifrig gearbeitet, vorbereitet und geprobt. Sicherheit wird beim Ball großgeschrieben, finden sich doch zahlreiche Staatsgäste, Politiker und Prominente und Wirtschaftstreibende dort ein.

Bei einem Lokalaugenschein machte sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein Bild über die Sicherheitsvorkehrungen in und rund um die Wiener Staatsoper. "Die Polizei ist gut vorbereitet", sagte Karner, auf "alles, was kommen könnte". Er dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. Karner wird es seinen Vorgängerinnen und Vorgängern gleichtun und den Opernball nicht besuchen. In der Oper selbst werden Polizisten in Uniform sowie in zivil unterwegs sein. Mittendrin in all der Umbauhektik war auch der belgische Schäferhund "Cooper" der Polizeidiensthundeeinheit (PDHE) der Landespolizeidirektion Wien im Dienst. Er durchsuchte die Staatsoper mit seinem Herrchen Markus nach verdächtigen Gegenständen.

Innenminister Gerhard Karner bei seinem Lokalaugenschein APA (GEORG HOCHMUTH)

Direktor als Debütant

Es ist der erste Ball unter Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, der dem Fest angesichts der multiplen Krisen einen starken Charity-Charakter verlieh. So wird von den Besucherinnen und Besuchern des seit Monaten ausverkauften Balls erstmals ein "Solidaritätsaufschlag" für in Not geratene Menschen verlangt.

5150 Besucherinnen und Besucher werden damit heuer ihren Charity-Beitrag leisten. Eine Eintrittskarte, die selbst Logenbesitzer zusätzlich erwerben müssen, kostete heuer 350 Euro. Einlass ist ab 20.40 Uhr - je nach Geschmack können die Gäste über einen roten Teppich einziehen oder dezent über einen Seiteneingang den Ball betreten.

Insgesamt sind am Ballabend 7230 Personen in der Wiener Staatsoper. Das Jungdamen- und Jungherren-Komitee wird von 144 Paaren gebildet, 16 Paare stehen als Reserve bereit.

(c) APA (EVA MANHART)

Wer sitzt in den Logen?

Das offizielle Österreich kehrt stark auf Opernball zurück. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ebenso anwesend sein wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Von den Grünen kommt Staatssekretärin Andrea Mayer. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bringt Alexander Wrabetz als seinen persönlichen Gast zum Opernball.

Die Promi-Quote ist vor allem dank großzügiger Gastgeber dicht: Richard Lugner bringt die US-Schauspielerin und Fitness-Ikone Jane Fonda zum Fest. Auf einen Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen verzichtete sie laut Lugner, da sie sich dafür "in eine Schlange einordnen müsste".

Hollywood-Schauspieler Chris Noth - bekannt als Mr. Big von "Sex and the City" - wird als Ehrengast von Patricia Schalko (Ex-Frau von Milliardär und Immo-Tycoon Georg Stumpf) und ihrem Freund, Rechtsanwalt Tassilo Wallentin als Ehrengast empfangen. In der Loge des Unternehmers Klemens Hallmann und seiner Frau, dem Model Barbara Meier, nehmen unter anderem Regisseur Thomas Roth, Schauspieler Jeff Wilbusch sowie das Paar Michael Ostrowski und Hilde Dalik sowie der Street- und Pop Art-Künstler Niclas Castello Platz.

(c) APA/EVA MANHART (EVA MANHART)

Wer tanzt wozu?

Martin Schläpfer, Staatsballettdirektor, hat zur Musik von Johann Strauß' Walzer "Wiener Blut" eine neue Choreografie gestaltet. Uraufführung der Arbeit für 29 Tanzende ist der 65. Opernball. Für die textile Ausstattung der Tänzerinnen und Tänzer indes sorgte Designerin Susanne Bisovsky. Allgemein steht die Eröffnung des Balls heuer ganz im Zeichen von 100 Jahren Wiener Tanzmusik und Operette. Für den Höhepunkt wurden die beiden Opernstars Camilla Nylund und Andreas Schager gewonnen, sowie Geigerin Lidia Bach. Für die Geschicke des Jungdamen- und Jungheeren-Komitees ist erneut die oberösterreichische Tanzschule Santner unter der Leitung von Maria und Christoph Santner verantwortlich. Einziehen werden die 144 Paare heuer zur "Polonaise A-Dur, op. 40 Nr. 1" von Frédéric Chopin.

Wer moderiert?

Änderungen gibt es 2023 im Line-Up des ORF. Durch den diesjährigen Opernball-TV-Abend führen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll, das ZIB-Moderationspaar Nadja Bernhard und Tarek Leitner, Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Teresa Vogl.

Opernball im TV Der ORF überträgt den Höhepunkt der Ballsaison ab 20.15 Uhr rund vier Stunden live in ORF2.

