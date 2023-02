Wer? Wann? Was? Der Opernball auf einen Blick

Am 16. Februar zieht die Wiener Staatsoper wieder ihr Ballkleid an.

Der 65. Wiener Opernball schlägt heuer eine solidarische Brücke von "Sex and the City" bis Wiener Blut.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause heißt am 16. Februar beim 65. Opernball in der Wiener Staatsoper wieder "Alles Walzer". Es ist der erste Ball unter Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, der dem Fest angesichts der multiplen Krisen einen starken Charity-Charakter verlieh. So wird von den Besucherinnen und Besuchern des seit Monaten ausverkauften Balls erstmals ein "Solidaritätsaufschlag" für in Not geratene Menschen verlangt. Was man abgesehen davon noch wissen muss, folgt hier:

Wer sitzt in den Logen?

Das offizielle Österreich kehrt stark auf Opernball zurück. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ebenso anwesend sein wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Von den Grünen kommt Staatssekretärin Andrea Mayer. Die Promi-Quote ist vor allem dank großzügiger Gastgeber dicht: Richard Lugner bringt die US-Schauspielerin und Fitness-Ikone Jane Fonda zum Fest. Hollywood-Schauspieler Chris Noth - bekannt als Mr. Big von "Sex and the City" - wird als Ehrengast von Patricia Schalko (Ex-Frau von Milliardär und Immo-Tycoon Georg Stumpf) und ihrem Freund, Rechtsanwalt Tassilo Wallentin als Ehrengast empfangen. In der Loge des Unternehmers Klemens Hallmann und seiner Frau, dem Model Barbara Meier, nehmen unter anderem Regisseur Thomas Roth, Schauspieler Jeff Wilbusch sowie das Paar Michael Ostrowski und Hilde Dalik sowie der Street- und Pop Art-Künstler Niclas Castello Platz.

Wer tanzt wozu?

Martin Schläpfer, Staatsballettdirektor, hat zur Musik von Johann Strauß' Walzer "Wiener Blut" eine neue Choreografie gestaltet. Uraufführung der Arbeit für 29 Tanzende ist der 65. Opernball. Für die textile Ausstattung der Tänzerinnen und Tänzer indes sorgte Designerin Susanne Bisovsky. Allgemein steht die Eröffnung des Balls heuer ganz im Zeichen von 100 Jahren Wiener Tanzmusik und Operette. Für den Höhepunkt wurden die beiden Opernstars Camilla Nylund und Andreas Schager gewonnen, sowie Geigerin Lidia Bach. Für die Geschicke des Jungdamen- und Jungheeren-Komitees ist erneut die oberösterreichische Tanzschule Santner unter der Leitung von Maria und Christoph Santner verantwortlich. Einziehen werden die 144 Paare heuer zur "Polonaise A-Dur, op. 40 Nr. 1" von Frédéric Chopin.

Wer moderiert?

Änderungen gibt es 2023 im Line-Up des ORF. Durch den diesjährigen Opernball-TV-Abend führen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll, das ZIB-Moderationspaar Nadja Bernhard und Tarek Leitner, Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Teresa Vogl.

(sh)