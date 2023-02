Erstmals äußert sich der ehemalige Wirecard-Chef, Markus Braun. Einst ließ er sich als Fintech-Guru feiern. Nun steht der Wiener in München vor Gericht und sieht sich als Opfer eines Betrugs.

Seit zwei Monaten lässt sich Markus Braun von seiner Zelle in der JVA München Stadelheim bereitwillig von Justizbeamten in den Gerichtssaal, der sich auf dem Gefängnisgelände befindet, geleiten. So auch an diesem Montag. Wie immer schlendert der ehemalige Wirecard-Chef gelassen wirkend in seinem dunklen Rollkragenpulli mit einem Laptop unterm Arm zu seinem Platz. Er ist angeklagt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges, Untreue, Marktmanipulation und unrichtiger Darstellung. Bisher verriet die Miene des Österreichers nicht, was in ihm vorgeht, während der Kronzeuge ihn als Kopf einer betrügerischen Bande darstellt. Doch jetzt erzählt er seine „persönliche Wahrnehmung“ schildern. "Ich möchte ganz klar sagen, dass ich alle Anklagepunkte zurückweise."

Dabei fängt er von ganz vorne an. Er habe eine „sehr glückliche Kindheit" gehabt und erwähnt seine viereinhalb Jahre alte Tochter. Er sucht Augenkontakt und gibt sich freundlich.

"Es gab kein Leben außerhalb der Firma." Markus Braun

Die Gründer von Wire Card

Nach dem Studium heuert er bei der Beratungsfirma KPMG an. Die 90er-Jahre waren die Jahre der ersten Internet-Unternehmen und er spezialisiert sich auf den Bereich Digitalisierung. So landet er bei einer Firma namens Wire Card. Braun nennt sie "Ur-Wirecard".

Die Gründer des Wirecard-Vorläufers sind Detlev Hoppenrath und Peter Herold. Beide wollten 1997 mit Hilfe einer Software das online Bezahlen bequemer gestalten, ähnlich wie Paypal.