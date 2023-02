Jörg Spreitzer ist neuer Geschäftsführer

Great Place to Work startet mit einem neuen Geschäftsführer in Österreich durch.

Jörg Spreitzer hat mit 16. Jänner 2023 die Geschäftsführung von Great Place to Work Österreich übernommen. Damit gewinnt die weltweite Expertin für Arbeitsplatzkultur einen erfahrenen Manager: Der Marketing- und Technologieexperte leitete Kommunikations-Agenturen wie J. Walter Thompson oder Ogilvy und war in Managementpositionen für das Business Development internationaler Technologiekonzerne verantwortlich. Zuletzt konzentrierte er sich auf die Entwicklung von Technologie-Start-ups im Bereich Plattformen und SaaS.

Einen Namen machte sich der Kommunikationsexperte auch als Lektor internationaler Universitäten (CODE University in Berlin oder University of applied sciences for Marketing & Sales, Member of Harvard Business Network). Sein Engagement als Vortragender unterstreicht sein Bestreben, kompetente Nachwuchskräfte zu fördern. Mit seiner Digitalisierungsexpertise, seinem Kommunikationswissen und seiner langjährigen Erfahrung in der Führung von Mitarbeitenden, wird er Great Place to Work Österreich zukunftssicher aufstellen.

Sein Ziel ist es, das Vertrauen in Arbeitsplätze österreichischer Unternehmen zu erhöhen und eine bessere Welt für alle zu schaffen. Jörg Spreitzers: „Visionäres und wertschätzendes Teamwork hat die Kraft, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern.“