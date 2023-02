Geisterfahrer bei Kollision auf A9 lebensgefährlich verletzt

Der Unfall ereignete sich auf der Pyhrnautobahn (A9) nahe Rottenmann in der Steiermark. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Bei einem Geisterfahrerunfall auf der Pyhrnautobahn (A9) nahe Rottenmann in der Steiermark ist eine Person lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt worden. Laut ÖAMTC wurde der Geisterfahrer in kritischem Zustand per Hubschrauber in das LKH Graz geflogen. Der andere Lenker wurde in das LKH Rottenmann gebracht. Die Frontalkollision passierte gegen 11.00 Uhr. Die näheren Umstände waren vorerst noch nicht bekannt, heißt es seitens der Polizei.

Wegen des Unfalls war die A9 in Richtung Voralpenkreuz für den kompletten Verkehr gesperrt. Details über die Identität der beiden Lenker oder Lenkerinnen lagen ebenfalls noch nicht vor.

(APA)