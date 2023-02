In einem Artikel wurde in den Raum gestellt, dass Michael Rami "getrickst" haben könnte, um den Schauspieler vor einer unbedingten Haftstrafe zu retten.

Der Wiener Rechtsanwalt und VfGH-Richter Michael Rami klagt oe24.at wegen übler Nachrede. Rami ist einer der beiden Rechtsvertreter von Florian Teichtmeister (der bekanntlich gestanden hat, sich massenhaft Bilder verschafft zu haben, die sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen zeigen).

Anlass der Klage ist ein Artikel, der vergangene Woche erschien - nach der Abberaumung des Teichtmeister-Prozesses. Darin wird in den Raum gestellt, dass Rami "getrickst" haben könnte, um Teichtmeister mittels Vortäuschung einer Erkrankung vor einer unbedingten Haftstrafe zu retten.

Das wäre ein "Justiz-Skandal ersten Ranges" war auf der Onlineseite der Mediengruppe Österreich zu lesen. Rami sieht darin den Verdacht einer standeswidrigen Handlung eines Rechtsanwalts gegeben, wie aus einem von ihm auf Twitter geteilten Beschluss des Wiener Landesgerichts für Strafsachen hervorgeht. Er fordert eine Entschädigung und will, dass eine Mitteilung auf oe24.at veröffentlicht wird.

"Oe24" hat sich auch abseits des Falls Teichtmeister auf Rami eingeschossen. So wird in mehreren Artikeln der vergangenen Tage bemängelt, dass Ramis Kanzlei in den beiden Vorjahren Corona-Hilfen bezogen hatte und er sich nun als Verfassungsrichter damit beschäftigt, ob die Abwicklung der Covid-19-Finanzhilfen durch die COFAG gegen das Sachlichkeitsgebot und das verfassungsrechtliche Effizienzgebot verstoßen könnte.

Manche vermuten, dass die der Anwalt aus einem bestimmten Grund von der Mediengruppe Österreich ins Kreuzfeuer genommen wird: Er vertrat mehrere Frauen in zahlreichen Gerichtsprozessen gegen das Medienhaus bzw. "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner. Die Frauen warfen Fellner sexuelle Belästigung vor, was dieser vehement bestritt. Der Großteil der Verfahren - viele davon medienrechtlich - ging zugunsten der Frauen aus.

(APA/red.)