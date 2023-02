Binnenmarkt brachte Österreich Turbo bei Exporten

Wirtschaftskammer zieht positive Bilanz zu Binnenmarktjubiläum, fordert aber Hürdenabbau insbesondere bei Dienstleistungsexporten.

Der 30 Jahre alte Binnenmarkt brachte eine Flut von neuen Regelungen und Standards. Für Österreich brachte die Teilnahme daran aber laut einer Auswertung der Wirtschaftskammer auch immense Vorteile. So konnte die Exportquote (Waren- und Dienstleistungsexporte gemessen am BIP) von 33,6 Prozent im Beitrittsjahr 1995 auf 55,9 Prozent im Jahr 2021 erhöht werden. Die positiven Folgen waren Zehntausende neue Jobs und steigendes Einkommen.

„Österreich zählt zu jenen Ländern in der Europäischen Union, die die Vorteile des EU-Binnenmarkts besonders gut für sich nutzen können“, so WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz. „Sieben von zehn Euro im österreichischen Außenhandel wickeln unsere Betriebe mit der EU ab.“ Österreichs Exporte in die EU-Partnerländer hätten sich von 33 Milliarden Euro im Jahr 1995 auf 112 Milliarden Euro im Jahr 2021 mehr als verdreifacht. Laut der WKO-Auswertung brachte die Teilnahme am EU-Binnenmarkt auch mehr Geld ins Land. Ausländische Unternehmen investierten seit dem Beitritt durchschnittlich sieben Milliarden Euro pro Jahr in Österreich. In den drei Jahren vor dem Beitritt waren es lediglich 1,3 Milliarden jährlich.

Neue bürokratische Barrieren

Allerdings kritisiert das WKO-Papier auch die überbordende Bürokratie als Belastung für heimische Unternehmen, die den Markt von 450 Millionen EU-Konsumenten nutzen möchten. Und es fordert eine Beseitigung aller Hürden bei der Vollendung des Binnenmarkts im Bereich Dienstleistungen. „So erlassen nationale Behörden nach wie vor einzelstaatliche Dienstleistungsvorschriften, ohne dass diese vorab geprüft werden können, was erheblich zur Schaffung neuer Barrieren beiträgt.“ (wb)



[T88WI]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2023)