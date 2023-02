Schulklasse nach Waldhäusl-Sager im Wiener Rathaus empfangen

Bürgermeister Ludwig kritisiert die Aussage des niederösterreichischen Landesrates als „menschenfeindlich“. Wien sei schon immer eine Stadt gewesen, in die Menschen zugewandert sind.

Der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) hatte im Fernsehen eine Schulklasse mit einem umstrittenen Sager brüskiert. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) empfing jene Schülerinnen und Schüler am Montag im Rathaus. Er betrachte Waldhäusls "Anmaßung" als "völlig unangebracht und menschenfeindlich", betont der Stadtchef. Das Treffen sei ein sichtbares Zeichen, dass die Stadt hinter den Schülerinnen und Schülern stehe.

Waldhäusl hatte vor zwei Wochen in einer Puls 4-Sendung zu einer Schulklasse mit Migrationshintergrund gemeint, dass bei Durchsetzung der FPÖ-Politikvorstellung - und damit ohne sie - "Wien noch Wien" wäre. "Die Frage ist, welches Wien er damit meint", sagt Ludwig bei dem Pressetermin am Montag. Denn Wien sei schon immer eine Stadt gewesen, in die Menschen zugewandert sind.

Ludwig: Halte Waldhäusls Aussage für „dumm"

"Wien ist deshalb schön, weil wir nicht nur attraktive Bauten haben, sondern weil wir in dieser Stadt tüchtige Menschen haben. Menschen, die sich nicht nur integrieren, sondern unsere Gesellschaft vorantreiben", betont der Bürgermeister. Deshalb halte er Waldhäusls Aussage nicht nur für ungerecht, sondern auch für dumm.

Auch bei den Schülerinnen und Schülern der sechsten Klasse des Laaerberg Gymnasiums in Favoriten handle es sich um "sehr tüchtige junge Frauen und Männer, die mit Sicherheit in unserer Gesellschaft Positives bewirken werden". Waldhäusls "furchtbarer Sager" könne Anstoß dafür sein, sich zu überlegen, was Wien ohne Zuwanderung wäre. Er würde die Diskussion gerne gemeinsam vorantreiben und eine Versachlichung erreichen. "Nehmen wir uns gemeinsam vor, was können wir tun, um in der öffentlichen Diskussion dieses Thema aufzubereiten - ohne Hetze, sachlich", schlägt Ludwig vor.

In ihrer Klasse, in der ein Großteil der Schülerinnen und Schüler Migrationshintergrund hat, funktioniere die Integration sehr gut, betonte eine Schülerin auf Nachfrage einer Journalistin. Waldhäusls Aussage habe sie schockiert. Lehrer Josef Prinz, der die Klasse zum TV-Diskussionsformat und nun auch ins Rathaus begleitet hatte, bedankte sich beim Bürgermeister für die Einladung. "Wir schätzen das sehr, weil wir wissen, Sie setzen ein Zeichen, dass Sie hinter uns stehen."

(APA)