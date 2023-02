Es ist wieder Valendienstag. Höchste Zeit, nachdem es im Vorjahr nur einen Valenmontag gab.

Und passend zum Tag der Liebe feiert der für seine blumigen Zeilen bekannte Poet Johann Krankl („I bin hoit ganz alla, niemand mog mi, i kann nur wana und warten auf di“) den 70. Geburtstag.

Interessant ist, dass der Valendienstag sogar im Tierreich eine Rolle spielt. Wenn die gefiederten Freunde verliebt sind, schenken sie sich gegenseitig einen Vogel-Strauß. Unter Menschen hat der Valendienstag in den USA große Bedeutung. Dort reicht für die Blumen keine Vase, man braucht eine Super Bowl. Hierzulande ist man ein Land der Blummenmuffel. Nur 18 Prozent der Österreicher wollten im Vorjahr, dass ein Rosenkranz in die Hofburg kommt.

Nur, wie zeigt man am besten seiner oder seinem Liebsten die Zuneigung? Von am Himmel fliegenden Ballons samt Liebesbotschaft wird heuer abgeraten, vor allem, wenn chinesische Zeichen verwendet werden. Schokolade interessiert manche auch Nüsse. Und sich am Valendienstag mit anderen an Blumenständen um die letzten Pflanzen zu raufen (daher der Ausdruck „Rosenkrieg“) ist auch nicht schön. Da holt man sich am Ende noch ein Veilchen.

Diese Blumenart aber sollte man wiederum Hans Krankl besser nicht zum Geburtstag schenken. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2023)