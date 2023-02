Causa Linz lastet auf Bawag-Bilanz

Die Abschreibung einer Forderung an die Stadt Linz drückt den Gewinn der Bawag nach unten, die Aktie startete mit einem Minus in die Woche.

Die Causa Bawag-Linz geht auf das Jahr 2007 zurück – und belastet noch immer die Bilanz des Geldhauses. Der Finanzdirektor der oberösterreichischen Landeshauptstadt hatte damals mit der Bawag ein Franken-Geschäft abgeschlossen, das mit einem Verlust von 254 Millionen Euro endete.

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen Linz und Bawag hatte schließlich der Oberste Gerichtshof (OGH) entschieden, dass die Bawag diesen Verlust tragen muss. Begründung: Der Finanzdirektor hätte gar nicht die Berechtigung gehabt, derartige Geschäfte abzuschließen. Bürgermeister und Gemeinderat hätten dies bewilligen müssen.

In dem Prozess ging es ursprünglich um mehr als eine halbe Milliarde Euro. Der „Swap 4175“ wurde im Februar 2007, ein Jahr vor Ausbruch der Finanzkrise, abgeschlossen. Die Franken-Zinswette sollte das Risiko der Stadt, das diese bei einem 195 Millionen schweren Franken-Kredit eingegangen war, minimieren.

Swap-Geschäft ging schief

Doch durch den Kursanstieg des Franken wuchs der Wert des Swaps (Tauschgeschäfts) auf mehrere Hundert Millionen Euro, die zusätzlich zur Kreditschuld zu zahlen gewesen wären. Die Stadt Linz stellte 2011 die Ratenzahlung ein, im Mai 2013 wurde der Zivilprozess am Handelsgericht Wien eröffnet. Er sollte sich fast zehn Jahre lang hinziehen. Im August des vorigen Jahres musste die Bank ihre Forderung in Höhe von 254 Mio. Euro vor Steuern infolge des OGH-Urteils komplett abschreiben. Nach Steuern entspreche das einem Effekt von 190 Mio. Euro, teilte die Bank mit.

Diese Abschreibung belastet nun auch die Gesamtjahresbilanz. Inklusive der Abschreibung blieb der Bawag 2022 unterm Strich ein Gewinn von 318 Millionen Euro übrig, bereinigt um die Abschreibung waren es laut vorläufigen Ergebnissen 509 Millionen Euro, teilte die Bank am Montag mit. Im Jahr 2021 hatte die Bawag einen Überschuss von 480 Millionen Euro geschrieben.

Im operativen Geschäft erzielte die Bawag indes Steigerungen. Der Nettozinsertrag stieg dank höherer durchschnittlicher Kundenkredite und gestiegener Zinsen um 8,8 Prozent auf rund eine Milliarde Euro. Die Kredite an Kunden legten im Schnitt um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Der Provisionsüberschuss wuchs um 9,6 Prozent auf 309 Mio. Euro.

Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR), also das Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen, verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 35,9 Prozent. Der Bawag-Chef zeigte sich zufrieden. „Trotz Gegenwindes, volatiler Kapitalmärkte und einer Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte war 2022 ein weiteres Rekordjahr für den Konzern, in dem wir alle unsere Ziele übertroffen haben“, sagte CEO Anas Abuzaakouk laut Aussendung.

Für das laufende Jahr 2023 rechnet die Bank mit einem „normalisierten Zinsumfeld“. Gepaart mit einer höheren Inflation und einer stagnierenden Wirtschaft rechnet die Bawag mit Auswirkungen der hohen Zinsen auf ihre Kunden und plant höhere Risiken ein. Die Risikokosten legten im Vorjahr (bereinigt um die Linz-Abschreibung) um 27 Mio. oder 28,4 Prozent auf 122 Mio. Euro zu, inklusive der Linz-Abschreibung waren es 376 Mio. Euro.

Die Cost-Income-Ratio soll heuer unter 34 Prozent zu liegen kommen. Bei den Kernerträgen peilt die Bank ein Plus von mehr als zwölf Prozent an, die operativen Aufwendungen werden um zwei Prozent höher gesehen.

Geplant ist auch eine Ausschüttungsquote von 55 Prozent. Für das Ergebnis vor Steuern erwartet die Bawag heuer mehr als 825 Mio. Euro, nach 681 Mio. Euro (bereinigt) im Vorjahr. Unbereinigt lag das Ergebnis vor Steuern bei 427 Mio. Euro.

Dividende wird erhöht

Für das abgelaufene Jahr will das Bawag-Management bei der im März geplanten Hauptversammlung eine höhere Dividende von 3,70 Euro je Aktie vorschlagen, das entspricht einer Ausschüttung von 305 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden 3,0 Euro je Aktie oder 267 Millionen Euro insgesamt ausgeschüttet. Weiters wurde 2022 ein Aktienrückkauf von 325 Millionen Euro abgeschlossen. Im Zuge dessen hat die Bank rund 6,6 Millionen Aktien oder sieben Prozent ihres Grundkapitals eingezogen.

Die Aktie gab am Montagvormittag zunächst deutlich nach, erholte sich im Tagesverlauf aber ein wenig.

Die Zahlen zum Nettoergebnis und Zinsertrag hätten die Markterwartungen verfehlt, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion. Der Ausblick und die angekündigte Dividende hätten hingegen positiv überrascht, so die Experten.

(APA/b.l.)