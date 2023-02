Chinas erstes Siegergesicht auf dem Tennisplatz

(c) Getty Images (Elsa)

Wu Yibing, 23, gewann in Dallas als erster Chinese ein ATP-Turnier. Der Erfolg des Profis aus Hangzhou hatte sich zwar früh angekündigt, Verletzungen und Corona-Zwangspause allerdings verzögerten den Meilenstein.

Dallas. Wenn eine kleine Nation wie die Schweiz einen Tennis-Superstar hervorbringen kann, würde man das vom bevölkerungsreichsten Land der Welt erst recht erwarten. Doch China musste sich bis Februar 2023 gedulden, um erstmals einen ATP-Turniersieger zu feiern: Wu Yibing notierte in Dallas den Meilenstein. Dahinter steckt kein staatlich orchestrierter Coup, sondern das Highlight ist, wie so oft, einem glücklichen Zufall am Anfang von Wus Karriere geschuldet.