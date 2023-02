Letzte Generation: "Werden uns nicht in der Oper festkleben"

Die Bewegung hat keine Aktionen für den Opernball geplant. Man wolle sich auf die derzeit laufende Protestwelle konzentrieren, sagt ein Sprecher.

Die "Letzte Generation" hat für den Opernball am Donnerstag "keine konkreten Aktionen geplant". "Wir werden uns sicherlich nicht in der Oper festkleben", betont ein Sprecher. Viel mehr möchten sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf ihre laufende Protestwelle konzentrieren.

Nach dem gescheiterten Versuch der "Letzten Generation", beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker eine Aktion durchzuführen, gab es Vermutungen, dass die Gruppe nun den Opernball für einen Klimaprotest nutzen könnte. "Wir haben es aber nicht vor", sagt der Sprecher. Auch am Roten Teppich seien keine Aktionen geplant.

Die Gruppe will sich viel mehr auf ihre derzeit laufende Störwelle konzentrieren. Dabei wird an jedem Tag der Morgenverkehr in der Bundeshauptstadt an einem neuralgischen Punkt blockiert.

(APA)