EU sichert sich gegen Abhängigkeit von Elon Musks Satelliten ab

Das Europaparlament stimmt einem EU-eigenen System von Satelliten für verschlüsseltes Internet zu. Ab 2027 soll es auch Privaten zugänglich sein.

Ein kleiner Schritt für die EU, ein großer für ihre strategische Autonomie: Fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem die Europäische Kommission den Aufbau eines weltumspannenden Netzes von 150 bis 170 Kleinsatelliten vorgeschlagen hat, um superschnelle verschlüsselte Internetverbindungen zu ermöglichen, wird das Europaparlament dieser Verordnung am Dienstagnachmittag in Straßburg zustimmen.

Dieses Satellitengeflecht soll, sobald die Verordnung in Kraft getreten ist, in Windeseile aufgespannt werden. Artikel 7 des Gesetzestexts sieht vor, dass bis 2024 alle erforderlichen Planungs- und Aufbauarbeiten an der Raum- und Bodeninfrastruktur abgeschlossen sind, damit binnen sechs Monaten nach deren Fertigstellung die Regierungen und EU-Institutionen beginnen können, das neue globale Satelliteninternet zu nutzen. Bis 2027 soll das Netz komplett einsatzfähig sein und auch privaten Anwendern nach und nach zur Verfügung gestellt werden.