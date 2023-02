Krach in Knesset: In Israel steht Gewaltenteilung auf dem Spiel

In Jerusalem löste eine Großdemonstration vor der Knesset Chaos aus.

Mit einem Gesetzesentwurf zur Entmachtung des Obersten Gerichtshofs spaltet die Regierung Netanjahu das Land.

Jerusalem. Die Szenen hätten eher zu einer Realityshow gepasst als zum Parlament einer Demokratie. Eine Debatte im Justiz- und Verfassungsausschuss der Knesset, des israelischen Parlaments, geriet außer Kontrolle: „Schande, Schande!“, brüllten Vertreter der Opposition, Regierungspolitiker schrien zurück. Sicherheitskräfte zerrten die größten Störenfriede aus dem Saal. Und ein junger Oppositionspolitiker sprang über seinen Tisch und lief auf einen seiner Gegner zu, um ihm seine Wut ins Gesicht zu schleudern, bevor auch er aus dem Saal geschleift wurde.

Die Szene, live übertragen im Fernsehen, ist selbst für Israels dauererhitzte Debattenkultur ungewöhnlich. Und der Streit um die geplante Justizreform der rechten Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu bringt nicht nur Politiker gegeneinander auf. Er spaltet auch die Gesellschaft in einer Weise wie schon seit Jahren kein Thema mehr.

Seit Wochen kommt es jeden Samstag in Tel Aviv und anderen Städten zu Massenprotesten gegen die Reform, an manchen Tagen strömten 130.000 Menschen auf die Straßen – so viele wie seit Jahrzehnten nicht.

Die geplante Reform des Justizsystems umfasst mehrere Teile. Besonders umstritten ist der Plan, die Autorität des Obersten Gerichtshofs auszuhebeln, vom Parlament beschlossene Gesetze auf ihre Kompatibilität mit Israels Grundgesetzen zu prüfen. Justizexperten warnen, dies würde die demokratische Gewaltenteilung des Landes untergraben und die Rechte von Minderheiten gefährden. Zudem soll die Reform Politikern mehr Einfluss auf die Besetzung von Richterposten und anderen wichtigen Ämtern im Justizsystem einräumen.