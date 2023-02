Österreich buhlt um globale Betriebe

491 Mio. Euro an Investitionen holte die ABA 2022 nach Österreich. Immer wichtiger sind aber Fachkräfte.

Wien. Rund eine Million Arbeitsplätze in Österreich hängen an internationalen Unternehmen – diese machen 28 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Und das Interesse am Wirtschaftsstandort Österreich ist ungebrochen groß, im vergangenen Jahr 2022 gab es 358 internationale Betriebsansiedlungen und -erweiterungen in Österreich – nach 364 im Jahr zuvor.

Dennoch zählt das Jahr 2022 zu dem dritterfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte der Austrian Business Agency (ABA). Die beim Wirtschaftsministerium angesiedelte ABA unterstützt internationale Betriebe bei deren Ansiedelung in Österreich. Am Montag zogen Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) und ABA-Geschäftsführer René Tritscher Bilanz über das vergangene Jahr.