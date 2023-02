Die rätselhaften Flugobjekte über Amerika

(c) FBI via REUTERS (HANDOUT)

Vier unbemannte Flugobjekte hat das US-Militär im Februar vom Himmel geholt. Die Faktenlage ist dünn, Fragen über den Ursprung der Flugkörper werden immer lauter – so wie die Kritik an Präsident Biden. Eine Bestandsaufnahme.

New York/Washington, D. C. Das Wochenende kam und ging mit immer neuen Meldungen über unbemannte (und unbekannte) Flugobjekte im nordamerikanischen Luftraum: Am Freitag, Samstag und Sonntag schossen Piloten der US Air Force jeweils einen Flugkörper ab. Am Freitag über Alaska, am Samstag über dem kanadischen Yukon-Territorium, und am Sonntag über den Großen Seen, im US-Bundesstaat Michigan.

Das macht gleich vier solcher „Ufos“ aus, die innerhalb von neun Tagen im nordamerikanischen Luftraum abgeschossen wurden. Das erste war ein chinesischer unbemannter Ballon, den die Air Force am 4. Februar auf Anordnung von US-Präsident Joe Biden an der Küste von South Carolina abschoss. Was weiß man über die Objekte?