Wo sollen alte Menschen wohnen?

Der Anteil an älteren Menschen, an Seniorinnen und Senioren in der Gesellschaft wächst und wächst. Mit dem Alter kommen auch besondere Anforderungen, was den Wohnort betrifft: Barrierefreiheit, Pflegebedarf, das Bedürfnis sich mit anderen auszutauschen.

Geeignete Immobilien und Wohnmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren gibt allerdings zu wenige. Und rund drei Viertel der Menschen zwischen 50 und 75 treffen keine Vorkehrungen, wo und wie sie im Alter wohnen und leben möchten.

Können Menschen ab 60 in Zeiten von Pflegenotstand und steigenden Immobilienpreisen noch darauf vertrauen, gut versorgt zu werden? Wie kann man selbstständig und selbstbestimmt im Alter leben? Ist in Würde zu Altern, eine Frage des Geldes? Madlen Stottmeyer aus dem Wirtschaftsressort der „Presse“ im Gespräch über die veränderten Bedürfnisse am Wohnungsmarkt.

Gast: Madlen Stottmeyer

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher & Georg Gfrerer