Lasterfahrer verletzt vier Menschen in New York

Der Fahrer konnte trotz Fluchtversuch gefasst werden. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die New Yorker Polizei hat einen 60-jährigen Mann festgenommen, der in Brooklyn mehrere Fußgänger mit einem Transporter überfahren haben soll. Das bestätigte die Polizei am Montag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen bei dem Vorfall verletzt.

Der Fahrer des Transporters sei zunächst geflüchtet, rammte dabei zwei Polizeiautos und versuchte zu entkommen, konnte dann aber gestellt werden. Die Untersuchung des Wagens sei bereits abgeschlossen. Es wurden keine weiteren verdächtigen Gegenstände entdeckt, wie das US-Nachrichtenportal CBS News berichtet.

(APA/DPA)