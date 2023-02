Gericht lässt minutengenaue Kontrolle von Amazon-Mitarbeitern zu

Richter entschieden im Verfahren um minutengenaue Kontrolle der Mitarbeiter zugunsten Amazons.

Amazon darf seine Mitarbeiter technisch überwachen. Das entschied das Verwaltungsgericht Hannover. Dem ging eine Verfügung gegen das Unternehmen am Standort Winsen/Luhe im Landkreis Harburg voraus, die die Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen, Barbara Thiel, einbrachte.

2020 untersagte die Datenschutzbeauftragte die ununterbrochene Erhebung und Verwendung von Beschäftigtendaten. Infolge dessen war es Amazon an diesem Standort untersagt, Handscanner zu verwenden, welche die Arbeitsschritte so genau protokollierten. Sie stellte sich nach Auskunft des Gerichts auf den Standpunkt, dass die ständige Erhebung der entsprechenden Leistungsdaten rechtswidrig sei und gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoße.

Amazon argumentierte hingegen, minutengenaue individuelle Leistungswerte würden bei der Steuerung der Logistikprozesse dazu benötigt, um auf "Schwankungen in einzelnen Prozesspfaden durch Verschiebungen" reagieren zu können. Anhand der aktuellen Leistungswerte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könne man erkennen, ob sie an einem bestimmten Tag besonders schnell oder besonders langsam arbeiteten und hierauf durch Umverteilung reagieren. Dieser Ansicht folgten auch die Richter. Die Vorgehensweise sei nicht zu beanstanden. Der Zweck der Kontrollen liege in der Steuerung der logistischen Abläufe.

Juristen gehen davon aus, dass die Datenschutzbeauftragte in Berufung gehen werde, auch wenn sie dies in dem veröffentlichten Statement noch offen ließ: "Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwiegt. Der durch die Leistungsdatenerhebung sowie deren weitere Verarbeitung entstehende Anpassungs- und Leistungsdruck ist aus meiner Sicht höher zu gewichten als das wirtschaftliche Interesse des Unternehmens.“

(bagre)