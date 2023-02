Erhöhung der Sozialhilfe ist außerhalb Wiens kaum Thema

Wien will die Sozialhilfe stärker erhöhen, andere Länder jedoch nicht. Auch der Sozialminister verweist auf die ohnehin erfolgte Anpassung.

Weil die Erhöhung der Sozialhilfe für 2023 nicht nur niedriger ist als die gegenwärtige Inflation, sondern auch unter der Teuerung der vergangenen Monate liegt, will die Wiener SPÖ die Sozialleistung erhöhen. Am Wochenende erklärte Wiens Sozialstadtrat, Peter Hacker, via „Krone“, dass die Sozialhilfe „selbstverständlich“ stärker erhöht werden müsse. Gerade Menschen mit geringem Einkommen seien massiv von der Teuerung betroffen, wird in Hackers Umfeld konkretisiert. Über die maximalen Bezugshöhen können die Länder zwar nicht entscheiden, sie sind aber für die Sozialhilfe zuständig – und könnten sich also wie Wien für eine Erhöhung starkmachen.

Nur: Wie ein „Presse“-Rundruf ergab, werden solche Pläne außerhalb Wiens gerade nicht verfolgt. Im Burgenland, das aktuell den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz hat, heißt es etwa, dass eine Erhöhung kein Thema sei, der Fokus liege stattdessen auf Mindestlohn & Co. Gefragt nach einem Sozialhilfeplus hieß es auch in der steirischen Landesregierung, dass es „keine dahingehenden Überlegungen“ gebe. Dasselbe gilt für die ÖVP-regierten Länder Salzburg und Oberösterreich, auch aus dem SPÖ-regierten Kärnten waren keinerlei Erhöhungspläne zu vernehmen. Und im von den Grünen geführten Sozialministerium verwies man darauf, dass der sogenannte Ausgleichszulagen-Richtsatz, nach dem die Höhe der Sozialhilfe festgelegt wird, für 2023 ohnehin mit 7,74 Prozent über der allgemeinen Pensionserhöhung liegt. Auch in der Regierung ist also kein zusätzliches Plus geplant.