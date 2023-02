Die standardmäßig aktivierte Unfallerkennung am iPhone 14 fordert Rettungsdienste in Skigebieten. Von mehreren Dutzend Fehlalarmen pro Tag ist die Rede.

Was haben Achterbahnen und Skipisten gemeinsam? Richtig, sie fordern die Unfallerkennung auf dem iPhone 14 heraus. Das Feature, das Apple als lebensrettende Maßnahme im September des Vorjahres präsentierte, stellt sich nun als Herausforderung für Rettungsorganisationen heraus: das iPhone meldet regelmäßig einen Unfall an den Notdienst, ohne Wissen des Nutzers.

Grundsätzlich ist die Funktion sinnvoll: Hat ein iPhone-Nutzer zum Beispiel einen schweren Autounfall wird dies vom Gerät registriert. Automatisch wird ein Notruf abgesetzt. Kontaktiert wird in unseren Breiten der Euro-Notruf 112. Ist der Besitzer nicht in der Lage, selbst seinen Standort und die Art des Unfalls durchzugeben, meldet sich ein Tonband mit den GPS-Daten.

Wie auch schon in den USA waren Notrufeinrichtungen plötzlich mit einer Flut an Fehlalarmen konfrontiert. Zwischen zehn und 50 Meldungen dieser Art werden derzeit in Tirol registriert und auch in Salzburg sind es mehrere pro Tag.

Was viele nicht wissen: diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Aber es lässt sich deaktivieren. In den Einstellungen gibt es den Punkt "Notfall SOS", darin gibt es die Option "Nach schwerem Unfall anrufen" kann abgewählt werden.

(bagre)