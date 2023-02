"Letzte Generation" blockiert Verkehr vor Schloss Schönbrunn

Der Polizei zufolge ist die Fahrbahn wieder frei. Drei Personen wurden festgenommen, eine angezeigt. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern abermals strengere Maßnahmen gegen die Klimakrise.

Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" und von Parents for Future haben am Dienstag in der Früh den Verkehr vor dem Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing blockiert. Abermals klebten sich ein Teil mit einer Hand auf die Fahrbahn. Die Polizei begann gegen 8.00 Uhr mit der Auflösung des unangemeldeten Protests. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Vor kurzem meldete die Exekutive, dass die Straße wieder frei ist. Es könne jedoch weiterhin zu Verzögerungen kommen. Drei Personen seien festgenommen worden, eine angezeigt. Es ist Tag zwei einer größeren Protestaktion der Bewegung. Am Montag war vor der Secession der Auftakt der angekündigten zweiwöchigen Protestwelle in Wien erfolgt. Die Polizei war dabei mit einem Großaufgebot der Bereitschaftseinheit im Einsatz. 17 Aktivisten wurden festgenommen.

Die Protestierenden fordern die Bundesregierung seit längerer Zeit auf, "der Wissenschaft endlich zuzuhören - und in der Klimakrise wenigstens die billigsten, einfachsten Schutzmaßnahmen umzusetzen: ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen, und Tempo 100 auf der Autobahn". Eine Umstellung auf erneuerbare Energien und Öffis benötige Zeit, "die wir nicht haben", argumentieren die Aktivisten mit einem Verweis auf die EU. Auch diese empfehle eine Temporeduktion auf Autobahnen.

