Der Tierfetisch in der Mode

Collina Strada Herbstkollektion 2023 in New York

In New York wurden in den vergangenen Tagen Herbstkollektionen präsentiert. Auffallend viel Tierisches gab es zu sehen, auch der Trend zu dämonisch Angehauchtem nimmt kein Ende.

Am Freitag startete in New York die Modewoche. Erstmals hält Thom Browne eine leitende Funktion inne, nachdem er im Herbst die Nachfolge von Modeschöpfer Tom Ford angetreten hatte. Viel Internet-Präsenz gebührte der New York Fashion Week diesmal allerdings nicht. Vielleicht weil die ein oder andere durchaus bekannte Marke fehlte (Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs), vielleicht aber auch, weil die Modeblase sich im Netz an den roten großen Stiefel der Kollektivs MSCHF abarbeitete.

Und das, obwohl es wieder einige Tierköpfe zu bewundern gab, wie man es auch schon in Paris tun konnte. Dort hat das Label Schiaparelli vor wenigen Wochen erst enorme Aufmerksamkeit generiert, mit täuschend echten Tierhäupter. Nach einer Welle der Kritik verteidigte gar die Tierschutz-Organisation PETA die Entwürfe.

Die Liebe zum Tier zog sich also über den Atlantik bis in die Staaten. Designerin Hillary Taymour schickte für Collina Strada Models mit Schnauzen, Schnäbeln und Schuppen über den Laufsteg, die von der Maskenbildnerin Isamaya Ffrench gebastelt wurden. Betitelt wurde die Kollektion mit dem Appell „Please Don't Eat My Friends“, also „Bitte esst nicht meine Freunde“.

Collina Strada Herbstkollektion 2023 in New York Getty Images

Während der Schau wurde nicht nur am Laufsteg stolziert, es wurde gekrabbelt, gehüpft, das Publikum beschnuppert. Ein paar Models trugen weiße Vans mit aufgedruckten Hufen, das ein oder andere auch einen Pferdeschweif. Die Farben waren bunt, die Schnitte teils dekonstruiert, teils pluderig, teils klar. Die „New York Times“ fasst zusammen: wie „My Little Pony“ auf LSD.

Ebenso bunt, weniger tierisch (dennoch mit Schmetterlingsflügel) schickt das Designerinnenduo Kate und Laura Mulleavy ein paar der Models für sein Label Rodarte über den Catwalk. Die Marke durfte die Modewoche in der Metropole erstmals eröffnen. Wohl sind ihre Entwürfe eher von Feen als von fliegenden Insekten inspiriert - Anregung fand man in Zeichnungen der eigenen Mutter. Luftige Kaftane aus seidigen Stoffen, mit Feder- und Rüschenbesatz sind das Ergebnis. Die vielen schwarz gehaltenen Looks der Kollektion haben hingegen etwas Dämonisches (dem herrschenden Trend „Demon Style“ entsprechend) und erinnern an die Ästhetik der Netflix-Serie „Wednesday“.

Herbstkollektion 2023 von Rodarte in New York Getty Images

Ähnlich düster gab sich das Label Adeam, samt rockigem Soundtrack zur Herbstschau: die Teenie-Rock-Hymne „Miss You“ von Blink 182. Für die Designerin Hanako Maeda ein durchaus neuer Weg. Die letzten Kollektionen hatten etwas bonbonhaftes und bedienten sich an einer helleren, teils bunteres, Farbpalette.

Herbstkollektion 2023 von Adeam New York (c) Getty Images (John Lamparski)

Weiterhin dem Motto Bausch und Blumen widmet sich Christian Siriano. Mit seinem gleichnamigen Label ist er bekannt für Aufwendiges. Diese Saison gab es auch wieder allerhand Drapiertes und Bodenlanges zu bestaunen, dabei zeigte der Designer einmal mehr, dass auch Männer sich dieser Ästhetik bedienen können.

Herbstkollektion 2023 von Christian Siriano in New York Getty Images

Irgendwo dazwischen liegt das Label Puppets & Puppets, eines der vielversprechenden Neuzugänge der New Yorker Modeszene (2018 von Carly Mark und Ayla Argentina gegründet). Skurrile Bustiers zitieren zwar keine Tiere selbst, zumindest aber tierisches. Fließende Hosen wurden großzügig bedruckt. Das Motiv: Gaspare Traversis Gemälde „Die Operation“.

Zum ersten Mal zeigte auch Ella Emhoff, die Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, ihre eigenen Designs. Bisher war sie auf der New Yorker Fashion Week einzig als Model vertreten. Sie mag es ausgefallen und verspielt, der Name des Labels ist ebenso fassbar, wie die Kulisse: „Ella Emhoff Likes To Knit“, was so viel heißt wie Ella Emhoff strickt gerne.

Ella Emhoff bei der New York Fashion Week (c) REUTERS (ANDREW KELLY)

Proenza Schouler schien diese Saison alles verspielte hinter sich zu lassen. Die Looks kamen durchwegs schlicht daher, für Rüschen und Schleifen war diesmal kein Platz. Die Schau, so das Designerduo Jack McCollough und Lazaro Hernandez vorab gegenüber versammelter Presse, drehe sich weniger um ein Thema als viel mehr um Frauen selbst. Und diese sind, so scheint es, in der Welt von Proenza Schouler erwachsener, jedenfalls minimalistischer geworden. Schauspielerin Chloë Sevigny sprach übrigens einen Text der Autorin Ottessa Moshfegh für die Schau ein, und eröffnete die Schau auch prompt.

Herbstkollektion 2023 von Proenza Schouler in New York (c) Getty Images for NYFW: The Shows (Fernanda Calfat)

(evdin)