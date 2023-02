Übernachten im Pariser Opernhaus Palais Garnier

Noch nie öffnete das Opernhaus in Paris seine Tore für Übernachtungen. Im Juli soll es so weit sein, zugunsten der Restaurierung.

Wem das Hôtel Ritz oder Le Bristol in Paris nicht prunkvoll genug ist, kann sich dort im Juli in einem Palais einquartieren, das vor goldenen Ornamenten und rotem Samt geradezu strotzt. Es ist zugleich der Ort, an dem das wohl populärste Musical der Welt spielt, „Das Phantom der Oper“: Es ist das Pariser Opernhaus Palais Garnier.

Geschlafen wird in der Ehrenloge, die einzig für die einmaligen Airbnb-Gäste zum Schlafgemach umgebaut wurde. Von dort aus kann durch das Palais gewandelt werden, auf den Spuren des „Fantôme“, bis zum wahren Zuhause des Antihelden, dem unterirdischen See. Auch die umfassenden Privatarchive der Oper sollen zugänglich gemacht werden. Ein Abendessen im Foyer de la Danse, dem Probesaal hinter der Bühne, eine private Ballettaufführung und ein Konzert stehen zudem am Programm.

Das Schlafgemach, die Ehrenlounge der Oper. (c) THIBAUT CHAPOTOT

Wiederbelebung des Kulturerbes

Dahinter steht das Engagement für europäisches Kulturerbe vonseiten Airbnb und Teil einer Reihe von Maßnahmen zur Wiederbelebung des Kulturtourismus. Die Plattform unterstützt auch die Aufwertung der Oper, einschließlich eines laufenden Projekts zur Restaurierung der Logen. Und die Aktion ist nicht die erste ihrer Art: Auch im Schloss Weissenstein, dem Drehort der Netflix-Serie „Die Kaiserin“, konnte man bereits nächtigen, sowie im berüchtigten Pariser Nachtlokal Moulin Rouge und in der Filmkulisse des Films „Kevin Allein zu Haus“.

Durch den Beitrag der Gäste soll auch die Entwicklung der Streaming-Plattform der Oper mitfinanziert werden, um die Inhalte der Pariser Oper, ganz nach dem Anno 2023, einem breiten Publikum rund um den Globus zugänglich macht.

Eine durchaus prunkvolle Herberge. (c) THIBAUT CHAPOTOT

„Phans“, wie Airbnb sie nennen, können die Unterkunft am 1. März ab 18.00 Uhr anfragen. Die Übernachtung fände am 16. Juli 2023 statt und kostet 37 Euro - in Anlehnung an die Nummer der Ehrenloge. Zwei Personen können letzten Endes den Prunk über Nacht genießen.

(evdin)