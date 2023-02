Apple veröffentlicht Update für Crash-Erkennung am iPhone 14

Die neueste Betriebssystem-Version iOS 16.3.1 bringt zwar keine neuen Funktionen, soll aber die Unfallerkennung am iPhone 14 verbessern und künftige Fehlalarme verhindern.

Für Rettungsdienste gibt es Entwarnung: Apple bietet ein Update für das iPhone 14. Die iOS-Version 16.3.1 verspricht eine Verbesserung der Unfallerkennung. Künftig soll es nicht mehr notwendig sein, die Funktion vor einer Achterbahnfahrt oder dem Ski fahren zu deaktivieren.

Seit dem Release der aktuellen iPhones häufen sich weltweit Beschwerden der Rettungskräfte, dass die Leitungen aufgrund von Fehlalarmen von Apple-Nutzern überflutet werden: von den japanischen Alpen bis nach Tirol äußerten Rettungsdienste ihren Frust.

Was kann die Crash-Erkennung: Grundsätzlich soll das iPhone, bzw. die Apple Watch verunglückten Personen helfen, Rettungskräfte zu alarmieren; auch wenn sie dazu selbst gerade nicht in der Lage sind. Möglich ist das durch das verbaute Gyroskop un den Dual-Core-Beschleunigungsmesser. Dabei ist die Funktion aber sehr sensibel eingestellt und wer auf der Achterbahn über die Schienen rattert, wird schon eimal ordentlich durchgeschüttelt. Ähnliches gilt auch für einen Tag auf der Piste. In diesen Fällen bekommt man auch selten mit, dass Uhr oder iPhone gerade abklären wollen, ob der Notruf abgeschickt werden soll, oder nicht. Denn 20 Sekunden lang, kann dies vom Nutzer selbst unterbunden werden.

Laut eigenen Aussagen konnte die Funktion trotz aller Kritik auch tatsächlich Leben retten. Apple steht also vor der Herausforderung die Balance zu finden, wie die Technologie einen echten Unfall von einem Fehlalarm unterscheidet. Welche Schritte zur Verbesserung gesetzt wurden, das hält Apple in der Update-Beschreibung vage. Wie 9to5Mac berichtet hat das Unternehmen Ingenieure in Call-Center geschickt, um das Problem zu untersuchen.

(bagre)