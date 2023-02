Österreicher wegen Terrorverdachts in London festgenommen

Der österreichische Staatsbürger soll einen regime-kritischen iranischen TV-Sender mit Sitz in London ausspioniert haben.

Im Chiswick Business Park im Westen Londons nahm die Londoner Polizei bereits am Samstag einen Mann mit österreichischer Staatsbürgerschaft fest. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, „Informationen für terroristische Zwecke“ gesammelt zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft in London.

Der für Montag anberaumte Termin für eine erste Anhörung in London musste aufgrund einer fehlenden Strafverfolgungsgenehmigung auf Dienstag verschoben werden. Zudem war am Montag auch kein Deutsch-Dolmetscher verfügbar.

Das berichtet die britische „Daily Mail“, die auch den Namen des Verdächtigen veröffentlichte. Andere britische Medien spekulierten, dass der Name des Mannes auf seine Herkunft aus einer ehemaligen Sowjet-Republik schließen ließe.

Regime-kritischen iranischen TV-Sender ausspioniert?

Das Außenministerium bestätigte gegenüber der „Presse“ die Festnahme eines österreichischen Staatsbürgers. Weitere Details wurden jedoch wegen Datenschutzgründen nicht genannt: „Wir können bestätigen, dass die österreichische Botschaft in London von den britischen Behörden über die Festnahme eines österreichischen Staatsbürgers informiert wurde“, hieß es seitens des Ministeriums.

Es dürfte um Terrordrohungen gegen den TV-Sender „Iran International“ gehen. Das Studio des Senders befindet sich auf dem Gelände des Chiswick Business Parks im Stadtteil Gunnersbury. Der Sender deutete auf seiner Homepage in einem Bericht über die Festnahme an, der Österreicher könnte die Niederlassung des Mediums ausspioniert haben.

Reale Terrorbedrohung für Journalisten

Bereits im Vorjahr hatte der israelische Geheimdienst die Behörden in London vor einem möglichen Terroranschlag auf den Regime-kritischen TV-Sender gewarnt. Der Versuch Teherans, Journalisten zum Schweigen zu bringen, erstreckt sich auch auf das Ausland und auf Berichterstatter im Exil. Teheran plane, gegen den TV-Sender vorzugehen, hieß es damals.Außerdem gab es seitens der Iranischen Revolutionsgarde Drohungen gegen das Medium. Zwei Journalisten des Senders wurden vergangenen November von der Metropolitan Police gewarnt, dass es eine „glaubhafte und ernsthafte“ Bedrohung ihres Lebens gebe. Scotland Yard verstärkte daraufhin den Polizeischutz vor dem Bürogebäude.

Der britische Inlandsgeheimdienst MI5 warnte im Vorjahr vor mindestens zehn Gefährdungssituationen, wonach „britische oder in Großbritannien lebende Personen, die als Regimegegner eingestuft wurden, gekidnapped oder gar getötet“ werden sollten. „Iran International“ hatte von den Protesten im Iran berichtet. Einige Journalisten, die in ihrer Heimat in Ungnade gefallen waren, waren nach London geflüchtet und arbeiten nun in Chiswick. Finanziert wird der TV-Sender zum Teil vom saudiarabischen Königshaus - dem Erzfeind des Regimes in Teheran.

Dem Österreicher wird laut "Iran International" ein Verstoß gegen Paragraf 58 des Anti-Terror-Gesetzes (Terrorism Act) aus dem Jahr 2000 vorgeworfen. Dieser stellt unter Strafe, wenn jemand "Informationen sammelt oder aufzeichnet, die für eine Person, die eine terroristische Handlung begeht oder vorbereitet, von Nutzen sein könnten". Das britische Recht verfolgt derartige Taten mit Haftstrafen bis zu 15 Jahren.

(zoe)