Kärntens Parteien verteilen Nagellack und Liebesbriefe

SPÖ-Chef Peter Kaiser verteilt roten Nagellack, während die Grünen via Instagram Briefe schreiben. Die ÖVP verteilt anlässlich des Valentinstags Narzissen.

Der Valentinstag ist auch Thema im Wahlkampf zur Kärntner Landtagswahl am 5. März. Denn die einzelnen Parteien nutzen ihn, um traditionellerweise Blumen zu verteilen. Heuer trenden Narzissen und Primeln, daneben gibt es auch Nagellack oder einen scherzhaften Liebesbrief.

Die Kärntner SPÖ verteilt neben traditionellen Valentinstagsblumen "eine begrenzte Anzahl Nagelaufhübscher", verriet Spitzenkandidat Peter Kaiser. Mit dem Hinweis "Rot steht dir gut" wird roter Nagellack unter das Wahlvolk gebracht:

Einen an die Grundschulzeit erinnernden Brief posteten die Grünen auf Instagram:

In dem Brief "Für Peter" fehlt allerdings die obligatorische (wohl eher für Koalitionsverhandlungen passende) Frage "Willst du mit mir gehen?", stattdessen will die Partei wissen: "Willst du mit mir Windräder bauen?" Die Antwortmöglichkeiten "Ja!", "Fix!" und "Vielleicht" lassen allerdings nur wenig Raum für eine Absage an den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern.

Die ÖVP verteilte passend zu diesem Tag gelbe Narzissen. Und FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer wünschte auf Instagram einen "schönen Valentinstag" mit einem Zitat aus dem "Kleinen Prinz": "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar."

(APA)