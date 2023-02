Blech für Österreich im WM-Teambewerb, Gold an USA

Das ÖSV-Team musste sich mit Rang vier begnügen. Die USA setzten sich im Finale gegen Norwegen durch.

Österreich ist am Dienstag im Teambewerb der alpinen Ski-WM in Méribel nach einer Halbfinal-Niederlage an einer Medaille vorbeigeschrammt. Rot-weiß-rot unterlag Kanada im kleinen Finale nach einem 2:2 aufgrund der Zeitregel. Zuvor war Norwegen eine Nummer zu groß gewesen (1:3). Gold holte sich das US-Team mit einem 3:2 im Finale gegen Norwegen.

Österreich blieb damit zum dritten Mal bei einer WM im Mannschaftbewerb medaillenlos, zum zweiten Mal in Folge. Österreich war als Olympiasieger von 2022 und in der Besetzung Stefan Brennsteiner, Dominik Raschner, Franziska Gritsch und Julia Scheib angetreten. Die Ersatzfahrer Katharina Liensberger und Fabio Gstrein kamen nicht zum Einsatz.

(APA)