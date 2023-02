Mozart auf der Rennbahn

Martin Fröst trieb sein Swedish Chamber Orchestra unter anderem durch die „Prager Symphonie“.

Der Auftritt des steinernen Gasts wirkt immer: Nur selten hat Mozart in einer Ouvertüre folgende Opernmelodien so prägnant vorweggenommen wie im „Don Giovanni“. So beginnt diese gleich mit einem der eindrücklichsten Momente des Werks: der Rückkehr des Komturs. Ein markanter Start für das Konzert des Swedish Chamber Orchestra unter Martin Fröst, dem eine betont rasche Interpretation dieser Ouvertüre folgte. Hier passte die Rasanz, die Fröst vorgab.

Verfänglich wurde das hohe Tempo beim Klarinettenkonzert Mozarts: Darin nahm sich Fröst, der parallel zu seiner Tätigkeit als Dirigent auch als Solist an der Klarinette fungierte, einiges an Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade dieses Konzert verlangt doch nach Auskosten der lang gezogenen Linien des Soloinstruments. Indem Fröst gar so schnell durch die Partitur huschte, konnten die Musiker sich zu wenig auf Nuancen einlassen. Vor allem im Adagio vermisste man die Ausgestaltung beliebter Details.