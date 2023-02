Neubaugasse: Sima sagt Ausweitung der Begegnungszone ab

Die geplante Ausweitung der Neugestaltung der Einkaufsstraße sei aktuell kein Thema, heißt es aus dem Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima.

Man könnte vom Mariahilfer-Straßen-Effekt reden: Im Vorfeld massiv kritisiert (vor allem wegen der 13A-Führung in beide Richtungen), kommt die zur Begegnungszone umgestaltete Neubaugasse mittlerweile überall gut an.

Fast überall: Denn mit der geplanten Ausweitung der Begegnungszone in der Neubaugasse bis zur Lerchenfelder Straße (siehe Grafik unten) wird es nichts: Wie eine Sprecherin von der für Stadtentwicklung zuständigen Stadträtin, Ulli Sima (SPÖ), gegenüber der „Presse“ erklärt, ist die „Verlängerung der Begegnungszone aktuell kein Thema. Es gibt viele andere Projekte in Sachen Verkehrsberuhigung und Begrünung, die aktuell umgesetzt werden“ – etwa in der Reinprechtsdorfer Straße in Margareten. „Viele weitere“ würden im heurigen Jahr folgen. Im siebenten Bezirk wurden zudem bereits „etliche“ Neugestaltungen (etwa auch die Zollergasse) umgesetzt.