Altes AKH: Wenn der Kaiser von der Stange kommt

Kennen Sie Blansko? Erinnerung an ein Stück altösterreichischer Eisenguss-Kultur.

Ein Kaiser kommt selten allein. Und weil's spätestens seit dem 19. Jahrhundert so Brauch, muss sich, was eine richtig imperiale Reichshaupt- und Residenzstadt gewesen ist, wohl damit abfinden, sein Stadtbild von allerlei in Erz gegossenen gekrönten Potentaten bevölkert zu sehen – und das mitunter nicht in jeweils einfacher, vielmehr in mehrfacher Ausfertigung.

So hat man hierorts Joseph II. gleich dreimal denkmalisiert: einmal, zu Pferde, auf dem Josephsplatz, ein weiteres Mal, mit dem Modell des obigen, im Schönbrunner Schlosspark, ein drittes Mal, ohne Ross, im zweiten Hof des Alten AKHs, wo auf diese Weise 1884 die Verdienste des Aufklärungskaisers um die Gründung des Allgemeinen Krankenhauses gewürdigt werden sollten.