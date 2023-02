Schrecklicher Verdacht: Ist Deutschland gar nicht schuld an allem?

(c) via REUTERS (DEFENCE MINISTRY OF UKRAINE)

Die zögerlichen Zusagen mancher Europäer für Leopard-2-Panzer werfen die Frage auf, ob dem deutschen Riesen nicht auch ein bisschen Unrecht getan wurde.

Im Sommer der WM 1990 brachte die britische Stürmerlegende Gary Lineker ein Gefühl auf den Punkt. „Fußball ist ein einfaches Spiel“, sagte er. „22 Männer laufen einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen“. Mehr als ein Vierteljahrhundert später lässt sich dieses Gefühl einer mysteriösen Unausweichlichkeit im Lauf der Dinge auf die europäische Sicherheitspolitik übertragen: 27 EU-Länder beraten, wie sie der Ukraine helfen können, sich gegen Russland zu verteidigen – und egal, was passierte, am Ende bekamen die Deutschen die Schuld.

Was hat sich Berlin im vergangenen Jahr nicht alles anhören müssen, vor allem aus dem EU-Osten: Der deutschen Regierung wäre am liebsten gewesen, die Ukraine wäre von den Russen überrannt worden. Sie würde noch mit einem Bein in Moskau stehen. Die deutsche Bundeswehr sei zu unterfinanziert, zu bürokratisch, zu gemächlich, um der Ukraine helfen zu können. Der litauische Außenminister griff zu biblischen Vergleichen, um über die abwartende Haltung im deutschen Kanzleramt zu richten. Neben vielen Wortmeldungen aus Warschau sollte sowieso ein Hinweis stehen, dass die polnische Regierung sich in einem Wahlkampf befindet und dabei auch Ressentiments gegen Deutschland bedient.

Wer die Debatte um die deutsche Blockadehaltung verfolgt hat, könnte meinen, die anderen Europäer hätten monatelang nur gewartet, ihre besten Panzer nach Kiew liefern zu können.

Ja, vor allem in der außenpolitischen Kommunikation gab Berlin im vergangenen Jahr ein chaotisches Bild ab. Die Führung, die der deutsche Kanzler selbstbewusst für sich beansprucht, zeigte er nicht. Aber es ist nicht so, dass die deutsche Regierung die einzige in Europa ist, die nicht sofort ihr gesamtes militärisches Equipment in den Osten schickt. Klar wird das bei der Suche nach Leopard-2-Panzern: Wer die Debatte um die deutsche Blockadehaltung verfolgt hat, könnte meinen, die anderen Europäer hätten monatelang nur gewartet, ihre besten Panzer nach Kiew liefern zu können. Nun beklagt Berlin: Die Leo-2-Lieferzusagen aus den europäischen Hauptstädten treffen schleppend bis gar nicht ein.

Die deutsche Regierung sieht sich gleichauf mit der britischen. Nur die USA würden die Ukraine stärker unterstützen. An vorderster Front dabei statt auf der Bremse – das ist die verbale Linie, nachdem Boris Pistorius zum Verteidigungsminister wurde und Olaf Scholz sich zu Kampfpanzern durchgerungen hat. Wer mit dem Finger auf Deutschland gezeigt habe, solle seinen Worten nun Taten folgen lassen, sagte der deutsche Kanzler in seiner gewohnt trotzigen Art. Das mag ein wenig beleidigt klingen.

Es berührt aber einen Punkt: Hinter dem breiten Rücken des zögerlichen deutschen Wirtschaftsriesen konnten sich im vergangenen Jahr auch jene gut verstecken, die ebenfalls vom Krieg überrascht wurden, die Verteidigungsbudgets gestrichen hatten, deren Kampfpanzer nicht ständig einsatzbereit sind. Und deren Bevölkerung vielleicht noch nicht ganz verstanden haben könnte, worum es für sie in der Ukraine geht.