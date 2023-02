Unter „Bernhardianern“ – oder im speziellen Fall vielleicht besser „Bernhardinern“ – galt es beinahe als Auszeichnung wie die Verleihung des Iffland-Rings. Und das in der Theater- und Hundehauptstadt Wien.

Protagonisten des Thomas Bernhard'schen Wien- und Welttheaters wie Claus Peymann oder Gerd Voss erzählten mit gruseligem Schaudern, wie sie einst auf dem Höhepunkt der Erregungsfestspiele rund ums Burgtheater Pakete mit Hundekot zugeschickt bekamen. Zur Uraufführung von „Heldenplatz“ luden die Bernhard-Hasser gar einen Misthaufen vor dem Portal ab.

Das waren noch Theaterskandale! In Hannover, der belächelten deutschen Theaterprovinz, fielen am Wochenende freilich alle Schranken – und das im Ballett, dem filigransten Genre der darstellenden Kunst. Der Ballettdirektor hatte in der Pause der Premiere „Glaube – Liebe – Hoffnung“ das Gesicht der „FAZ“-Kritikerin nach einem Verriss seiner Inszenierung mit dem Kot seines Dackels Gustav beschmiert. War das Teil der Aufführung? Nach der Fäkalattacke – einem Tiefpunkt des Kot-und-Kotz-Theaters – und einer flapsigen Entschuldigung ist er seinen Job los.

Vor dem Opernball in Wien sind Hundstrümmerl-Proteste nicht zu befürchten, eher schon Aktionen der Klimakleber auf dem Ring. Wien ist weiter – der exkrementale Extremismus ist passé. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2023)