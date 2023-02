Salzburg-Gegner AS Roma: „The Special One“ bleibt rätselhaft

José Mourinho ist auch bei der AS Roma Reizfigur. Vor dem Europa-League-Duell mit Salzburg kritisiert der Star-Trainer seine Mannschaft, der Klub hadert mit Pleiten und Verlust.

Rom/Salzburg. Es ist noch kein Jahr her, dass José Mourinho seine jüngste Adelung erfuhr. Als „König vom Rom“ feierten ihn die Fans und italienischen Medien im vergangenen Mai nachdem er die AS Roma in der Conference League zum ersten internationalen Titelgewinn seit 61 Jahren geführt hatte. Einmal mehr lieferte der Portugiese damit den Beweis, warum er in der Kategorie „Starcoach“ geführt wird, ja, sie dank seiner exzentrischen Art – Rufname „The Special One“ – sogar mitdefiniert hat.

Seit Mourinho 2004 sensationell den FC Porto zum Champions-League-Triumph geführt hat, untermauert er seine außergewöhnliche Aura mit Einträgen in den Annalen: Er ist nun der erste Trainer, der alle drei aktuellen europäischen Wettbewerbe gewonnen hat; der erste, der mit vier verschiedenen Klubs einen internationalen Titel geholt hat; seine europäische Finalbilanz lautet 5:0.