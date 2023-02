Nehammer: "Das ist eine Beleidigung meiner Intelligenz"

Karl Nehammer bleibt in seinem „Kanzlergespräch" beim Schengen-Veto, will keine Toleranz für „Klima-Kleber" und einen günstigeren ORF. An der Causa Cobra sei nichts dran.

Es war der zweite Versuch in diesem Setting: Wie schon im Vorjahr stellte sich Karl Nehammer im Kanzleramt Fragen von Journalisten. Und was diese offenbar sehr interessiert, ist das Verhältnis der Politik zu Journalisten, im Speziellen der ÖVP zu den Medien, allen voran dem ORF. Karl Nehammer ließ sinngemäß dazu verlauten: Journalisten sollten nicht so wehleidig sein, wer austeile, müsse auch einstecken können, wie man in den Wald hineinrufe, so schalle es eben zurück.

Inhaltlich bekräftigte Nehammer in diesem „Kanzlergespräch“ seine Position in der Flüchtlingsfrage.