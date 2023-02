Stadtbusse sollen EU-weit ab 2030 emissionsfrei sein

Die Europäische Kommission nimmt Einsatzfahrzeuge sowie Busse und Lkw in schwierigen geografischen Bedingungen von ihren neuen Emissionszielen aus.

Ab dem Jahr 2025 sollten sie gelten – doch noch ehe die geltenden Vorschriften für die Treibhausgasemissionen von schweren Nutzfahrzeugen zu wirken beginnen, werden sie bereits verschärft: Die Europäische Kommission legte am Dienstag ihren Vorschlag für eine Neufassung der Emissionsvorschriften für alle Kraftfahrzeuge vor, die mehr als fünf Tonnen wiegen. Sie sieht vor, dass die gesamte in der EU zugelassene Flotte an Bussen, Lastwagen und sonstigen schweren Nutzfahrzeugen zum Stichtag 1. Jänner 2040 um 90 Prozent weniger Kohlendioxid ausstößt als im Basisjahr 1990. Bereits in weniger als sieben Jahren, ab 1. Jänner 2030, muss ihr gesamter Beitrag zum Treibhauseffekt um 45 Prozent geringer sein.