Viel Spaß am russischen Gängelband

Österreich ist energiepolitisch einfach nur noch abgemeldet.

Ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind wir im Winter also wieder bei einer 70-prozentigen Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen angelangt. Gratulation, eine wirklich schlüssige Energiepolitik, die da betrieben wird! Ganz gegen den europäischen Trend, der eindeutig weg vom Russengas geht.

Wir sind also wieder fast so abenteuerlich abhängig vom autokratischen Regime in Moskau wie vor Kriegsbeginn. Allerdings zu höheren Preisen. Dass dieser energiepolitische Totalflop, der in Europa wirklich seinesgleichen sucht, nicht größere Wellen in der hiesigen Öffentlichkeit schlägt, ist schon erstaunlich.