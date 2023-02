Eiskunstlauf-Star mussten nach Füßen auch Hände teils amputiert werden

Das Schicksal des russischen Eistänzers bewegt viele Sportfans weltweit. Kostomarow erlitt vor Wochen eine Lungenentzündung, die sich zu einer Blutvergiftung entwickelte.

Vor einer Woche schockte eine tragische Meldung die Eiskunstlauf-Welt: Dem russischen Eistanz-Olympiasieger Roman Kostomarow sind nach einer schweren Lungenentzündung die Füße amputiert worden, berichtete die Zeitung Iswestija. Wenige Tage später berichten russische Medien nun, der 46-Jährige habe eine weitere Operation über sich ergehen lassen müssen. Seine Hände sollen einem Bericht der Zeitung "Komsomolskaja Prawda“ zufolge ebenfalls amputiert worden sein. Ob zur Gänze - oder einzelne Finger - blieb vorerst unklar. Der Eingriff war nicht offiziell bestätigt worden.

Der Sportler, der bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin an der Seite von Tatiana Navka Gold gewann, wurde laut Iswestija am 10. Jänner ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er über Schwäche und Brustschmerzen geklagt hatte. Russische Medien spekulieren auch über eine Covid-Infektion als Auslöser. Bei ihm wurden eine Sepsis und eine Lungenentzündung diagnostiziert, er wurde auf die Intensivstation gebracht und an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Bei Kostomarow wurde ein Gangrän-Risiko diagnostiziert, was dazu führen kann, dass Teile seines Körpers im Falle einer Blutunterversorgung abzusterben beginnen. Die dabei entstehenden Bakterien können zu einer septischen Blutvergiftung führen.

Kostomarow habe einen Fuß vollständig verloren, und von seinem anderen Fuß musste ein Teil der Ferse und der Zehen entfernt werden, berichtete die Zeitung. Er habe sich auch bereit erklärt, sich die Finger amputieren zu lassen, so die Zeitung. Diese Operation dürfte nun bereits stattgefunden haben.

Der in Moskau geborene Kostomarow begann im Alter von neun Jahren mit dem Eislaufen. Kostomarow und Navka waren zweimal Weltmeister und dreimal Europameister.

(Reuters/Red.)