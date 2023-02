Briefing

Zwischenziel bei Verbrenner-Aus unerreichbar: Das EU-Parlament segnet den Ausstieg aus Diesel und Benzin im Jahr 2035 ab. Derzeit ist allein die erste Etappe bis 2030 mit 55 Prozent weniger Ausstoß aber kaum realistisch, analysiert Wolfgang Böhm. Mehr dazu [premium]

Ukraine will OSZE-Treffen in Wien boykottieren: Wegen der erwarteten Präsenz russischer Abgeordneter wird das ukrainische Parlament keine Vertreter zur Wintertagung der Parlamentarische Versammlung (PV) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) entsenden, die am 23. und 24. Februar in Wien tagen soll. Russland reagiert indes auf Berichte, wonach das Land mindestens 6000 ukrainische Kinder gewaltsam verschleppt und in Lagern untergebracht haben soll. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Ballon-Affäre zwischen den USA und China: Nach dem Auftauchen und Abschießen von Flugobjekten über Nordamerika sind viele Fragen offen. Was klar ist: Alle Großmächte spionieren einander aus. Wieso eskaliert dann gerade jetzt, nach dem abgeschossenen Ballon, das Verhältnis zwischen China und den USA so? Unser China-Korrespondent Fabian Kretschmer ist dazu im Podcast zu Gast. Mehr dazu.

Ist Deutschland gar nicht schuld an allem? 27 EU-Länder beraten, wie sie der Ukraine helfen können, sich gegen Russland zu verteidigen – und egal, was passierte, am Ende bekamen die Deutschen die Schuld. Die zögerlichen Zusagen mancher Europäer für Leopard-2-Panzer werfen die Frage auf, ob dem deutschen Riesen nicht auch ein bisschen Unrecht getan wurde, überlegt Christoph Zotter in der Morgenglosse.

Keine Visa-Erleichterungen für Erdbebenopfer: Bundeskanzler Karl Nehammer hat gestern bekräftigt, dass Österreich die Visakriterien nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien – anders, als es Deutschland tut – nicht ändern wird. Zudem will keine Toleranz für „Klima-Kleber" und einen günstigeren ORF. All das sagte er in seinem zweiten Kanzlergespräch.