Bolsonaro kündigt Rückkehr nach Brasilien für März an

Der Ex-Präsident kündigt an, die Opposition anführen zu wollen. Und: sich gegen die Vorwürfe verteidigen, Schuld an den Ausschreitungen in Brasilia zu tragen.

Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro kündigt eine Rückkehr in seine Heimat für März an. In einem Interview mit dem "Wall Street Journal" sagte er am Dienstag, dass er die politische Opposition in Brasilien anführen wolle. Zudem wolle er sich gegen Vorwürfe verteidigen, wonach er demokratiefeindliche Proteste angestachelt haben soll. Bolsonaro war zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit am 1. Jänner nach Florida geflogen.

Der rechte Politiker hatte die Präsidentenwahl gegen den Linken Luiz Inacio "Lula" da Silva verloren. Bolsonaros Anhänger stürmten später den Kongress, das Oberste Gericht sowie den Präsidentenpalast und forderten einen Militärputsch. Das Oberste Gericht stimmte Ermittlungen zu, ob Bolsonaro die demokratiefeindlichen Proteste angezettelt hat.

(APA/Reuters)