Flughafen Wien meldet deutlich mehr Passagiere im Jänner

Die Passagierzahlen auf Österreichs größtem Flughafen, dem Vienna International Airport, waren im Jänner zwar mehr als doppelt so hoch als noch vor einem Jahr, das Niveau vor der Corona-Pandemie ist damit aber noch nicht erreicht. Rund 1,67 Millionen Reisende wurden im Jänner am Standort Wien gezählt - das waren um 103,7 Prozent mehr als im Jänner 2022, aber um neun Prozent weniger als im Jänner 2019, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte.

In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) erhöhte sich das Passagieraufkommen um 109,4 Prozent auf rund 2,08 Millionen, das war ebenfalls um neun Prozent weniger als vor Corona.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf rund 1,33 Millionen (plus 108,8 Prozent) und die der Transferpassagiere auf knapp 337.070 (plus 87,1 Prozent). Die Flugbewegungen nahmen auf 14.428 Starts und Landungen (plus 47,2 Prozent) zu. Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem Jänner 2022 um 13,4 Prozent auf 17.979 Tonnen.

Deutlich mehr Reisen in den Fernen Osten

Nach Westeuropa flogen vom Flughafen Wien im August 563.085 Passagiere (plus 113,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten 126.366 Passagiere (plus 80,7 Prozent). In Richtung Nordamerika verzeichnete der Airport 20.472 Passagiere (plus 56,9 Prozent) und nach Afrika 23.169 (plus 120,4 Prozent). In den Nahen und Mittleren Osten hatte der Flughafen Wien im Jänner 2023 insgesamt 71.042 Passagiere (plus 199,9 Prozent) und in den Fernen Osten erhöhte sich die Passagierzahl auf 30.503 (plus 316,8 Prozent).

Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legten zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Jänner 2023 im Jahresabstand auf 379.335 Reisende (plus 138,0 Prozent) und lag damit 3,6 Prozent über dem Vorkrisenniveau (Jänner 2019). Am Flughafen Kosice erhöhte sich das Passagieraufkommen auf 27.456 (plus 118,8 Prozent) und übertraf damit bereits mit 4,9 Prozent das Vorkrisenniveau.

(APA)