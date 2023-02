Führungswechsel bei Twitter erst Ende 2023 - Elon Musk bleibt Chef

via REUTERS

Bisher sei noch Kandidat in Sicht, bis dahin werde Elon Musk weiterhin die Geschäfte bei Twitter führen. Überhaupt will er erst übergeben, wenn alles auf Schiene sei.

Elon Musk will sich mit der Entscheidung über einen geeigneten Nachfolger für Twitter Zeit lassen: „Ich denke, ich muss das Unternehmen stabilisieren und sicherstellen, dass es finanziell gesund und der Produkt-Fahrplan klar definiert ist“, sagte er in einer Rede im Rahmen des World Government Summit. Es sei weiterhin kein potenzieller Kandidat in Sicht.

Die Musk-Ära unter Elon Musk wird eingehen als von Verzögerungen, Verwirrungen und Hinhalte-Techniken. Von der Ankündigung Twitter zu übernehmen, bis zum tatsächlichen Eigentümerwechsel vergingen knapp sechs Monate und hätten fast ein Gerichtsverfahren zur Folge gehabt. Als er dann tatsächlich 44 Milliarden Dollar in den Kurznachrichtendienst investierte, ließ er kein Stein auf dem anderen. Seine Arbeit ist auch noch nicht beendet. Auch wenn eine Mehrheit der Nutzer für seinen Rücktritt stimmten. Er ist aber Chef und wird das wohl noch für mindestens zehn Monate bleiben. Und auch danach wird er eine entscheidende Rolle im Unternehmen innehaben, wie er selbst ankündigte: "Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen. Danach werde ich nur noch die Software- und Server-Teams leiten." Eine seiner aktuellen Änderungen betreffen ihn höchstpersönlich: er bastelt sich den Algorithmus nach seinen Wünschen.

Offenbar war er mit den Interaktionen unter seinen eigenen Tweets gar nicht mehr zufrieden. In einem Meeting soll er sich beschwert haben, dass er 100 Millionen Follower habe, aber „stets nur mehrere Zehntausend Interaktionen“ unter seinen Tweets. Die Folge: er kündigte den zuständigen Entwickler.

Zu stark am Algorithmus gebastelt

Der Nachfolger musste sich offenbar um die Präsenz seines Chefs auf der Plattform kümmern. Und plötzlich war Elon Musk überall. Das stieß auf nicht sonderlich viel Gegenliebe. Beim Versuch den Algorithmus nach Musks Wünschen anzupassen, wurde ein wenig zu sehr an den Schrauben gedreht. Anpassungen gestand der Twitter-Chef dann auch gleich mit dem Tweet „Bleibt dran, während wir den, uh, „Algorithmus“ anpassen.“

Seit seiner Übernahme von Twitter im Oktober 2022 hat Musk den Kurznachrichtendienst umgekrempelt. Er entließ einen Großteil der Belegschaft und änderte die Firmenstrategie. Dabei stieß er mit teilweise erratischen Entscheidungen viele vor den Kopf. Daraufhin gingen Werbekunden auf Distanz und die Politik ermahnte das Unternehmen, gesetzliche Vorgaben einzuhalten.