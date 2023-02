In Frankfurt stapeln sich die Flugzeuge und die Passagiere. In Wien sei die Situation derzeit noch ruhig. Passagiere werden gebeten, sich online über den Status des Abflugs und vermeintlichen Verspätungen zu informieren.

Bei der AUA-Mutter Lufthansa ist es am Mittwoch zu einem gravierenden Ausfall der IT-Systeme gekommen. In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. Betroffen sind die Systeme für das Einchecken ebenso wie für das Boarding. Am Frankfurter Flughafen stauten sich Flugzeuge wie auch Passagiere. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. Die Aktien fiel direkt nach Bekanntwerden um 1,2 Prozentpunkte.

Aktuell können keine Flugpläne erstellt, keine Daten übermittelt werden und Flieger müssen am Boden bleiben. Auf Twitter berichten betroffene Fluggäste aus Frankfurt von totalem Chaos: Mitarbeiter versuchten mit Stift und Papier die Fluggäste zu erfassen. Ein Krisenteam der AUA-Mutter soll bereits im Einsatz sein.

Auch die Austrian Airlines sei mit dem Standort Wien teilweise davon betroffen, bestätigt die Unternehmensprecherin gegenüber der „Presse“. „Derzeit ist die Situation ruhig. Wir bitten Flugpassagiere, sich vor ihrem Flug online zu informieren und den Status des Fluges zu kontrollieren“, so die Sprecherin. Man versuche die Fluggäste von betroffenen Flügen proaktiv zu informieren.

Ein Hackerangriff wird ausgeschlossen.

>>> Der Flugstatus kann hier abgerufen werden.

Mehr Details in Kürze.

(bagre)