Vipps will Zugang zu Apple Pay über EU durchfechten

(c) IMAGO/photothek (IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de)

Der norwegische Online-Zahlungsabwickler Vipps fordert Zugang zum Bezahldienst Apple Pay. Die Europäische Union solle den US-Technologiekonzern dazu zwingen, sagte Vipps-Chef Rune Garborg.

Norwegen ist Österreich weit voraus. Zwar hat die Pandemie die Liebe zum Bargeld ein wenig gedämpft, aber das ist nichts im Vergleich zu Norwegen. Nur noch drei bis vier Prozent der Transaktionen werden mit Münzen oder Scheinen bezahlt. Doch bei der Verbreitung der Bezahlmöglichkeiten fühlt sich der in Norwegen ansässige Dienst Vipps benachteiligt: "78 Prozent der Kartentransaktionen in Norwegen werden über Terminals abgewickelt. Apple teilt NFC nur mit Banken“ und diese müssten für die Installation ihrer Karten auch noch bezahlen. Der Anbieter kritisiert Apples rigorose Vorgaben. Vipps erhalte keinen offenen Zugang, das schadet dem Unternehmen.

Am Dienstag hatte Apple hinter verschlossenen Türen die EU-Kartellwächter davon zu überzeugen versucht, dass man Konkurrenten nicht aussperre. Die Behörde hatte dem iPhone-Anbieter zuvor bereits vorgeworfen, seine Marktmacht zu missbrauchen und Strafzahlungen angedroht. Vipps war als Drittpartei Teil der jüngsten Anhörung.

Vipps, das sich im Besitz eines Konsortiums norwegischer Banken befindet und im vergangenen Jahr mit dem dänischen Konkurrenten MobilePay fusionierte, sagte, dass das Thema aufgrund der zunehmenden Nutzung mobiler Zahlungen, die durch die Near Field Communication (NFC)-Technologie unterstützt werden, kritisch sei.

Wer sich nun fragt, wieso gerade Apple hier ins Visier genommen wird: Einerseits ist der US-Konzern bekanntermaßen sehr rigide, wer Zugriff auf verbaute Technologien bekommt. Andererseits ist Apple in den nordischen Ländern sehr beliebt. In Zahlen ausgedrückt: Knapp 65 Prozent (laut statcounter) der Handys in Norwegen haben den angebissenen Apfel auf der Rückseite.

NFC NFC steht für Near Field Communication und ermöglicht den kontaktlosen Datenaustausch auf kurze Distanz. Diese Technologie wird unter anderem bei Bankkarten genutzt, die dazu nur kurz in die Nähe eines Bezahlterminals gehalten werden müssen. Auch viele Smartphones haben entsprechende Chips eingebaut und können via Apple Pay oder Google Pay zum Bezahlen genutzt werden. Vipps hat sich auf Handy-Zahlungen spezialisiert. Hinter der Firma steht ein Konsortium aus Banken.

(bagre/Reuters)